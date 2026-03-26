Алматы отметил Наурыз с рекордами, цифровыми юртами и новыми форматами городских пространств

В Алматы празднование Наурыз мейрамы в 2026 году прошло с беспрецедентным размахом, объединив традиции, современные технологии и новые форматы городских событий.

В мегаполисе состоялось более 200 мероприятий с общим охватом свыше 800 тыс. человек, а онлайн-аудитория превысила 3 млн. В организации и проведении праздника приняли участие около 500 деятелей культуры и искусства. При этом особый акцент в этом году сделали на поддержке молодых талантов – на городских сценах вместе с известными артистами выступали школьники, студенты и начинающие исполнители.

Главными точками притяжения стали площади Астана и Абая, пешеходная улица Панфилова, Арбат, территория "Атакента", парк Первого Президента и Алматинский ипподром. По всему городу было установлено порядка 100 юрт, каждая из которых стала самостоятельным тематическим пространством – от традиционной культуры до инноваций. Праздничные площадки одновременно стали и важными площадками для молодых артистов, получивших возможность представить свое творчество широкой аудитории.

На площади Астана центральным элементом стала экспозиция из шести юрт, где были представлены национальные музыкальные инструменты, археологические реконструкции, этнодизайн, а также разработки с использованием роботов, дронов и технологий искусственного интеллекта. Пространство Digital 360 позволило жителям и гостям города увидеть Алматы в разные исторические периоды с помощью панорамных проекций. Здесь же проходили концертные программы, в которых наряду с профессиональными артистами выступали молодые исполнители – среди них Сая Махамбет, Айдар Абдрахманов, Дастан Тұрдалы, Амина Абдильбекова, Майдан Аймауыт и Ханшайым Пшан.

Цифровая трансформация стала одной из ключевых особенностей Наурыза-2026. В разных локациях было реализовано более семи проектов с использованием цифровых решений.

На улице Панфилова установили LED-туннель площадью 175 квадратных метров с визуальным контентом, созданным с помощью искусственного интеллекта. Выступления на площадях Астана и Абая сопровождались мультимедийными эффектами и AI-контентом, а концертные программы объединили популярные имена и молодых артистов, только начинающих свой путь на большой сцене.

Интерактивные форматы получили развитие на Арбате, где в рамках фестиваля KitapFest-2026 работала Smart-юрта. Здесь были представлены редкие книги, VR-зоны, AI-фотозона и процесс реставрации старинных изданий. За два дня фестиваль посетили около 40 тыс. человек, было реализовано более 15 тыс. книг.

Одним из главных символов праздника стало установление мирового рекорда в парке Первого Президента – здесь возвели самый большой шанырак высотой более 11 метров и диаметром свыше 20 метров. Под его конструкцией развернули сырлы сырмак длиной более 100 метров.

Рекордная линия продолжилась на Алматинском ипподроме, где впервые прошел масштабный этнофестиваль. Новая площадка собрала более 10 тыс. зрителей и стала пространством живого переосмысления кочевой культуры. Здесь прошли соревнования по кокпару, джигитовке и конной акробатике. Кульминацией стало установление мирового рекорда – поражение четырех мишеней за 10 секунд из лука верхом на верблюде.

Праздник в этом году вышел за рамки традиционных площадей и охватил весь город. Концерты и фотовыставки прошли на станциях метрополитена, а по улицам курсировал музыкальный автобус с этноансамблем, создавая атмосферу Наурыза в повседневном городском пространстве. В этих выступлениях также принимали участие молодые музыканты и студенческие коллективы.

Новый формат был представлен и на территории "Атакента", где состоялся экофестиваль с акцентом на осознанное потребление. Арт-объекты из переработанных материалов, мастер-классы в юртах и ремесленные ярмарки показали, как традиции могут быть интегрированы в современную экологическую повестку.

Площадь Абая стала центром культурного и международного взаимодействия. Здесь прошла масштабная выставка-ярмарка народов тюркского мира при участии мастеров из Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана при поддержке международной организации ТЮРКСОЙ. На сцене площади также выступили студенты Казахской национальной консерватории имени Курмангазы – Манарбеков Дулат, Жамбыл Әнел, Қыдырбаев Даниял, ансамбль жетигенов "Кәусар", фольклорный ансамбль "Сарын", а также вокально-инструментальный квинтет AURORA.

Дополнительным акцентом стал модный показ в рамках проекта "Әлемді таңғалдырған әжелер", где на подиум вышли женщины старше 60 лет, представившие современное прочтение национального костюма.

Особую атмосферу празднику придали и новые зрелищные форматы. На площади перед театром традиционного искусства "Алатау" был установлен передвижной цирк шапито на 700 мест, где зрителям представили программу "Наурыз шоу" с участием акробатов, гимнастов и артистов международного уровня.

Музыкальная программа Наурыза охватила весь город. Было проведено семь гала-концертов с участием популярных исполнителей и творческих коллективов. Наряду с признанными артистами на сценах выступили и десятки молодых исполнителей – школьники, студенты и участники творческих коллективов домов культуры. Для многих из них Наурыз стал первым выходом на большую городскую сцену.

Важным этапом Наурызнама стал "Тазару күні", посвященный экологической культуре и обновлению. В Алматы прошли масштабные субботники и экоакции, охватившие все районы города. В них приняли участие более 10 тыс. человек, было задействовано свыше 2 тыс. единиц техники, вывезено более 2 тыс. кубометров отходов, а также высажено свыше 2 тыс. деревьев и кустарников.

Дополнительным элементом праздничной программы стала городская акция Nauryz Sale, охватившая крупнейшие торговые сети и торгово-развлекательные центры. В ней приняли участие более 500 тыс. человек, а рост потребительской активности подтвердил высокий интерес жителей к праздничным инициативам.

Празднование Наурыза в Алматы в 2026 году стало примером того, как традиционный праздник трансформируется в масштабное городское событие нового формата – с рекордами, цифровыми технологиями, международным культурным диалогом и активным участием горожан. Важной частью этой атмосферы стали и молодые артисты, чьи выступления придали празднику особую энергию и показали, как новое поколение продолжает и переосмысливает культурные традиции.