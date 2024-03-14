700 мероприятий и 2 миллиона участников: Наурыз в Алматинской области обещает быть интересным

Улицы области украшены яркими плакатами с новым логотипом Наурыза, а рестораны и кафе, включая известные заведения города Конаева, предлагают посетителям праздничные меню, вдохновленные национальной кухней.

С 1 по 25 марта в 92 крупных торговых центрах проходит акция скидок "Наурыз Sale", а с 11 по 24 марта перед крупными ТЦ организованы "Наурыз қалашықтары", где посетители могут насладиться казахскими юртами, выставками, ярмарками и фотоотчетами в TikTok.