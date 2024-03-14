700 мероприятий и 2 миллиона участников: Наурыз в Алматинской области обещает быть интересным
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Алматинская область встречает Наурыз мейрамы с новым размахом и креативностью, объединяя традиции и инновации в праздновании, которое обещает стать незабываемым для каждого из двух миллионов жителей и гостей региона.
Улицы области украшены яркими плакатами с новым логотипом Наурыза, а рестораны и кафе, включая известные заведения города Конаева, предлагают посетителям праздничные меню, вдохновленные национальной кухней.
С 1 по 25 марта в 92 крупных торговых центрах проходит акция скидок "Наурыз Sale", а с 11 по 24 марта перед крупными ТЦ организованы "Наурыз қалашықтары", где посетители могут насладиться казахскими юртами, выставками, ярмарками и фотоотчетами в TikTok.
Декада Наурызнама с 14 по 23 марта вводит новые традиции и наполняет праздник идеологическими смыслами, с тематическими направлениями каждого дня:
- 14 марта: "Көрісу күні – Амал мерекесі" с встречами, праздничными мероприятиями и театрализованными сценками, в которых примут участие 3000 человек.
- 15 марта: Қайырымдылық с благотворительными акциями и мероприятиями в домах престарелых.
- 16 марта: Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні с культурными мероприятиями, выставками и концертами, в которых примут участие 2000 человек.
- 17 марта: Шаңырақ, посвященный семейным ценностям, с конкурсами и праздничными ярмарками.
- 18 марта: Ұлттық киім күні с показами мод национальной одежды и тематическим челленджем, в котором примут участие 500 человек.
- 19 марта: Жаңару с церемонией посадки деревьев и субботниками, в ходе которой будет высажено 15850 деревьев по всей Алматинской области.
- 20 марта: Ұлттық спорт с организацией национальных спортивных игр.
- 21 марта: Ынтымақ с национальными праздничными мероприятиями в жилых кварталах.
- 22 марта: Жыл басы с массовыми мероприятиями, народными гуляниями и праздничными ярмарками.
- 23 марта: Тазару с общенациональной экологической акцией и массовыми уборками территорий.
В дополнение к праздничным мероприятиям, в регионе планируется открытие новых объектов, включая физкультурно-оздоровительные и спортивные комплексы, предприятия и медицинские учреждения, что станет символом развития и процветания Алматинской области.
Празднование Наурыза в Алматинской области обещает стать ярким и незабываемым событием, демонстрирующим богатство культурного наследия региона и сплоченность его жителей. Готовьтесь к великолепному празднику, который подарит множество позитивных эмоций и станет началом новых традиций!
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