Общество

Исследования и озеленение: в Атырау разрабатывают меры по борьбе с пыльными бурями

Атырауской области , фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 18:08
В Атырауской области в связи с зафиксированными в последние дни пыльной бурей и дождем с примесью почвы начаты работы по установлению причин данных природных явлений.

С этой целью специальная рабочая группа под руководством заместителя акима области Жасулана Бисембиева совершила облет обмелевших участков Каспийского моря.

В состав группы вошли представители акимата Атырауской области, Департамента экологии, Департамента по чрезвычайным ситуациям, а также специалисты в области охраны окружающей среды.

По словам руководителя департамента экологии Ерлана Есенова, основными причинами сложившейся ситуации являются снижение уровня моря и воздействие природных факторов.

"В связи с понижением уровня Каспийского моря обнажились участки, ранее находившиеся под водой. На этих территориях скопились соль и мелкий песок, которые под воздействием ветра поднимаются в воздух и распространяются по городу. Это, в свою очередь, повлияло на резкое изменение экологической ситуации", – отметил он.

В настоящее время с прибрежной зоны и территории города отбираются пробы почвы, начаты комплексные лабораторные исследования. Их результаты позволят определить точные причины природного явления.

Параллельно рассматриваются меры по предотвращению подобных ситуаций. По информации заместителя акима области Жасулана Бисембиева, в случае подтверждения результатов исследований планируется высадка растений, адаптированных к природным условиям, на высохших участках морского дна. Кроме того, рассматривается возможность применения технологий увлажнения для снижения подъема пыли и соли в воздух.

На сегодняшний день в черте города выявлены четыре основных участка с открытым слоем мелкого песка. В связи с отсутствием растительного покрова данные территории планируется включить в программу озеленения.

Напомним, ранее аким области Серик Шапкенов поручил провести всесторонний анализ территорий, способствующих возникновению пыльных бурь, с привлечением научного сообщества и профильных экспертов, а также разработать и реализовать комплекс мер по фитомелиорации прибрежных и осушенных участков Каспийского моря.

Канат Болысбек
