Пыльная буря, туман и грозы: какой будет погода в Казахстане 11 июня

Отрог антициклона обусловит погоду без осадков на востоке Казахстане. В других же регионах пройдут дожди с грозами, усилением ветра, на юге – с пыльной бурей, на юго-западе ночью и утром – туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Известно, что в Алматинской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на севере Западно-Казахстанской, на западе, юге Павлодарской, в центре Актюбинской, на востоке Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Мангистауской, на юге Акмолинской, на западе, севере Северо-Казахстанской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Костанайской, в южной половине Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.

Также, согласно данным синоптиков, в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, на северо-западе, востоке, в центре Атырауской, на западе, севере, юге, юго-востоке Актюбинской, на западе, севере Алматинской, на севере, востоке Мангистауской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей и области Улытау, на западе Карагандинской области, на юго-западе, юге области Абай, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.





"Днем в Алматинской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях и на юге области Абай, Жетысу ожидается сильная жара 35-37 градусов". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее метеорологи заявили, что с 11 по 13 июня 2025 года в трех крупнейших городах Казахстана, несмотря на дожди с грозами, ожидается высокая температура воздуха.