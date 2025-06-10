#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
508.5
580.66
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
508.5
580.66
6.44
Общество

Пыльная буря, туман и грозы: какой будет погода в Казахстане 11 июня

Пыльная буря, туман и грозы, погода, Казахстан, 11 июня, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 18:13 Фото: pxhere
Отрог антициклона обусловит погоду без осадков на востоке Казахстане. В других же регионах пройдут дожди с грозами, усилением ветра, на юге – с пыльной бурей, на юго-западе ночью и утром – туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Известно, что в Алматинской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на севере Западно-Казахстанской, на западе, юге Павлодарской, в центре Актюбинской, на востоке Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Мангистауской, на юге Акмолинской, на западе, севере Северо-Казахстанской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Костанайской, в южной половине Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.

Также, согласно данным синоптиков, в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, на северо-западе, востоке, в центре Атырауской, на западе, севере, юге, юго-востоке Актюбинской, на западе, севере Алматинской, на севере, востоке Мангистауской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей и области Улытау, на западе Карагандинской области, на юго-западе, юге области Абай, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.


"Днем в Алматинской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях и на юге области Абай, Жетысу ожидается сильная жара 35-37 градусов".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее метеорологи заявили, что с 11 по 13 июня 2025 года в трех крупнейших городах Казахстана, несмотря на дожди с грозами, ожидается высокая температура воздуха.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Шымкенте наказали санитаров психбольницы, которые изнасиловали пациенток
Общество
18:14, Сегодня
В Шымкенте наказали санитаров психбольницы, которые изнасиловали пациенток
Ядерная медицина – новая надежда для онкологических больных
Общество
18:02, Сегодня
Ядерная медицина – новая надежда для онкологических больных
Сенатор Жанна Асанова: Люди покупают протезы и выкидывают
Общество
17:41, Сегодня
Сенатор Жанна Асанова: Люди покупают протезы и выкидывают
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: