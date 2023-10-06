Хотим дышать: признают ли Атырау зоной экологического бедствия

В Атырауской области планируется увеличение добычи нефти, что может сказаться на ухудшении экологии края, считают экоактивисты. Причинами они называют изношенность оборудования и неэффективность работы пылеочистных сооружений на заводах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным мониторинга атмосферного воздуха, проведенного РГП "Казгидромет", из 45 промышленных городов Казахстана 10 относятся к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха. В списке есть и Атырау.



"Причинами высокого загрязнения являются изношенность оборудования и неэффективность работы пылеочистных сооружений на заводах, отсутствие эффективной системы улавливания и обеззараживания загрязняющих веществ в составе промышленных выбросов. Атырауская область по уровню загрязнения атмосферного воздуха в первой десятке регионов Казахстана с наивысшим загрязнением воздушного бассейна. К основным загрязнителям атмосферного воздуха относятся предприятия нефтегазового сектора и энерго-коммунальных хозяйств. А грязный воздух остается одним из основных факторов воздействия на окружающую среду, оказывающих негативное влияние на здоровье населения Прикаспия", – говорит директор общественного объединения "Центр эколого-правовой инициативы "Глобус" Галина Чернова.

Только в 2022 году выбросы вредных веществ в атмосферный воздух в Атырауской области составили более 220 тысяч тонн – это сероводород, меркаптаны, соединения азота и серы.

"Если считать с начала 90-х годов и по сей день, то компаниями-недропользователями было "выброшено" свыше 4 млн тонн вредных веществ. В ближайшие годы ожидается динамика роста добычи углеводородного сырья компаниями "Тенгизшевройл" (ТШО) и "North Caspian Operating Company" (NCOC) на месторождениях Тенгиз и Кашаган до 60 млн и 39 млн тонн подсолевой нефти в год соответственно", – добавила она.

По мнению экоактивистки, при сложившейся ситуации возрастут и техногенные нагрузки.

"Со всей очевидностью встает вопрос о необходимости реального подсчета лимитов и квот нефтедобычи с обязательными расчетами возможностей техногенной нагрузки, которую может выдержать территория и здоровье населения Атырауской области. Выбросы 42 крупных промышленных предприятий области в атмосферу составляют более 200 тысяч тонн в год, 85% из которых приходится на предприятия нефтегазового сектора". Директор общественного объединения "Центр эколого-правовой инициативы "Глобус" Галина Чернова

Лидирующее положение по выбросам химических веществ в атмосферу занимает особо опасный сероводород. По результатам мониторинга РГП "Казгидромет" были зафиксированы случаи превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) по сероводороду: за 2020 год – 774 превышения ПДК, за 2021 год – 838, за 2022 год – 1375.

"Всего высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха было зафиксировано за эти же годы 572 раза. Причем до сих пор не выяснен источник этого опасного загрязнения". Галина Чернова

По ее мнению, еще одна проблема – выдача слишком больших лимитов эмиссий для компаний-природопользователей. Общественники считают, что это фактически дает им возможность уходить от ответственности и не мотивирует их на внедрение лучших современных технологий.

"Имеется динамика завышенного запроса на эмиссионные заявки минимум в три-четыре раза. Такой большой буфер уводит их от уголовной ответственности при всех аварийных и незапланированных выбросах. К сожалению, ежегодное увеличение фактов выброса вредных веществ сверхустановленных нормативов не могут не отразиться на здоровье людей. Например, в Жылыойском районе, по сравнению с 2017 годом, в 2022 году отмечается рост заболеваний органов дыхания на 21%. Пыль, техногенные выбросы, влияние серы в конечном результате приводят к таким заболеваниям, как бронхит, бронхиальная астма, аллергии". Галина Чернова

Кроме того, на экологии области сказывается дефицит водных ресурсов Западный регион РК зависим от водохозяйственной политики РФ, с территории которой в Прикаспий протекают трансграничные Урал и Кигач (приток Волги). Они имеют большее значение для области, их воды пригодны для всех видов водоснабжения.

"Обе реки являются источником питьевой воды для Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областей. Очень беспокоит и резкое обмеление реки Урал". Галина Чернова

Низкий уровень воды в Урале экологи объясняют цикличностью водности реки и наличием большого числа гидроузлов и водохранилищ, построенных в верховьях реки. По словам экоактивистки, реку нужно спасать. Для увеличения ее стока нужно проверить все гидроузлы и водоемы, проверить их техническое состояние, просчитать риски увеличения испарительных процессов.

"Отдельное внимание надо уделить Урало-Кушумской оросительной системе, она построена в 70-х годах. Ее функция – орошение фермерских хозяйств ЗКО. Но идет большая потеря воды в связи с испарительным процессом, и то, что вся подача воды ведется открытым способом через прорытые в земле каналы и водоводы". Галина Чернова

Сохнет не только Урал, но и Каспийское море. Резкое сокращение поступающей воды в Каспий привело к падению уровня моря в разы. Сегодня море отступило от прежних своих берегов на 20-30 км.

"Регрессии и трангрессии Каспийского моря отмечаются каждые 100 лет, но чтобы море отступало с такой скоростью, не припомнят даже старожилы. По прогнозам российских ученых, море будет отступать еще вплоть до 2035 года. Что за этим последует? Оголится дно наиболее мелководной части Каспийского моря, а это весь Северный Каспий. Уже отмечается возросшее количество пыльных бурь в Атырауской области именно с моря. Возникнет опасность засоления территории, потеря биоразнообразия морской акватории, прежде всего рыбных ресурсов, их нерестовых площадей и миграционных путей осетровых видов рыб, частика, каспийского тюленя, который считается эндемичным видом, занесенным во все Красные книги стран, входящих в атлас Каспийского моря, а также Международную книгу Союза охраны природы". Галина Чернова

Также в доказательство она приводит исследования немецких и голландских ученых, которые считают, что падение Каспийского моря продлится вплоть до 2054 года, и, вполне возможно, что вода полностью уйдет из Северного Каспия, оголив морское дно вплоть до г.Махачкалы (Дагестан) и полуострова Бузачи в Мангистауской области.

По ее словам, европейские ученые представили модель обмеления Каспия по результатам математических расчетов, которые могут отличаться от реальной ситуации.

"Тем не менее, климатические изменения, волны зноя, которые стали наблюдаться в регионе довольно часто, действительно оставляют все меньше надежды на лучший исход и благополучное разрешение этой проблемы. Нужно признать Атыраускую область зоной экологического бедствия. Тогда решение проблем будет исходить именно с позиции экологии, а не экономики, как нам часто пытаются объяснить. А для жителей будет хоть какая-то обнадеживающая ситуация получить помощь", – считает экоактивист Галина Чернова.

Между тем на недавнем выездном совещании в Атырау по экологии, организованном Комитетом по экологии и природопользованию парламента, трагическая обстановка по Уралу и Каспийскому морю рассматривалась особо. А заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев прямо высказался о том, что русло реки Урал сильно обмелело и сейчас водоем находится практически на грани экологического бедствия.

"В 2022 году объем среднего многолетнего стока реки Урал уменьшился в два раза с 9,46 до 4,93 куб. км". Жасулан Бисембиев

По его мнению, Министерству экологии и природных ресурсов и Министерству водных ресурсов и ирригации нужно обратить особое внимание на вопросы увеличения объемов стока воды из водоемов, расположенных выше реки Урал, организации научных исследований реки.

"Без срочных исследовательских работ для определения причин снижения уровня воды в Каспийском море и разработке конкретных программ по предотвращению появления соленой пыли на побережье просто не обойтись". Жасулан Бисембиев

По его словам, в Дорожную карту по решению экологических проблем внесено 22 мероприятия области. Кроме того, продолжается рекультивация полей испарения "Тухлая балка" и реконструкция здания канализационно-очистных сооружений в "европейской" части Атырау.

Приезжавший в Атырау вице-министр экологии и природных ресурсов РК Мансур Ошурбаев привел данные о том, что 85 процентов выбросов, загрязняющих атмосферный воздух в регионе, приходится на предприятия по добыче нефти и газа и нефтепереработки. Если посмотреть цифры 2022-2023 годов, то видно сокращение количества эмиссий на 52,793 тыс. тонн. По словам Мансура Ошурбаева, этому способствовало снижение объемов сжигаемого топлива и количества сгораемого на факелах газа, ремонт отопительных печей.

Разумеется, снижение уровня выбросов вредных веществ, хотя и не столь внушительное, хорошо, но тревожных экологических факторов в Прикаспии еще предостаточно.