Скрытые патрули вышли на дороги Алматы: есть первые результаты
В Алматы в рамках масштабного регионального оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) "Стоп-нарушения" внедрили формат негласного патрулирования дорог, сообщает Zakon.kz.
Речь идет о работе сотрудников патрульной полиции в штатском, которые передвигаются на гражданских автомобилях в общем транспортном потоке.
"Основная задача – выявление грубых нарушений правил дорожного движения, в первую очередь фактов агрессивного вождения: резких перестроений, так называемой "шашечной" езды, подрезаний и создания аварийных ситуаций", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы 6 апреля 2026 года.
Фиксируя такие нарушения, негласные патрули в режиме реального времени передают информацию ближайшим экипажам патрульной полиции. А они останавливают машину и привлекают водителя к ответственности.
"Практика показала свою эффективность: только за минувшие выходные в Алматы пресечено 28 фактов агрессивного вождения. Все нарушители привлечены к административной ответственности", – отметили в ДП.
В полиции подчеркивают, что внедрение негласного патрулирования направлено на повышение дисциплины водителей и профилактику дорожно-транспортных происшествий.
1 апреля 2026 года в Алматы стартовало масштабное оперативно-профилактическое мероприятие (ОМП) "Стоп-нарушения", для которого в южную столицу стянули полицейские силы из регионов. 3 апреля озвучили первые итоги масштабной отработки.
