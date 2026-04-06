#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Общество

Скрытые патрули вышли на дороги Алматы: есть первые результаты

Фото: Zakon.kz
В Алматы в рамках масштабного регионального оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) "Стоп-нарушения" внедрили формат негласного патрулирования дорог, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о работе сотрудников патрульной полиции в штатском, которые передвигаются на гражданских автомобилях в общем транспортном потоке.

"Основная задача – выявление грубых нарушений правил дорожного движения, в первую очередь фактов агрессивного вождения: резких перестроений, так называемой "шашечной" езды, подрезаний и создания аварийных ситуаций", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы 6 апреля 2026 года.

Фиксируя такие нарушения, негласные патрули в режиме реального времени передают информацию ближайшим экипажам патрульной полиции. А они останавливают машину и привлекают водителя к ответственности.

"Практика показала свою эффективность: только за минувшие выходные в Алматы пресечено 28 фактов агрессивного вождения. Все нарушители привлечены к административной ответственности", – отметили в ДП.

В полиции подчеркивают, что внедрение негласного патрулирования направлено на повышение дисциплины водителей и профилактику дорожно-транспортных происшествий.

1 апреля 2026 года в Алматы стартовало масштабное оперативно-профилактическое мероприятие (ОМП) "Стоп-нарушения", для которого в южную столицу стянули полицейские силы из регионов. 3 апреля озвучили первые итоги масштабной отработки.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Масштабный ремонт в Астане заблокирует важную дорогу на 7 месяцев
13:10, Сегодня
Масштабный ремонт в Астане заблокирует важную дорогу на 7 месяцев
Перед каникулами полиция Алматы обратила внимание жителей на важную просьбу
17:15, 03 апреля 2026
Перед каникулами полиция Алматы обратила внимание жителей на важную просьбу
Почему в Алматы машины массово забирают на штрафстоянки
09:32, 03 апреля 2026
Почему в Алматы машины массово забирают на штрафстоянки
