Скрытые патрули вышли на дороги Алматы: есть первые результаты

В Алматы в рамках масштабного регионального оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) "Стоп-нарушения" внедрили формат негласного патрулирования дорог, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о работе сотрудников патрульной полиции в штатском, которые передвигаются на гражданских автомобилях в общем транспортном потоке.

"Основная задача – выявление грубых нарушений правил дорожного движения, в первую очередь фактов агрессивного вождения: резких перестроений, так называемой "шашечной" езды, подрезаний и создания аварийных ситуаций", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы 6 апреля 2026 года.

Фиксируя такие нарушения, негласные патрули в режиме реального времени передают информацию ближайшим экипажам патрульной полиции. А они останавливают машину и привлекают водителя к ответственности.

"Практика показала свою эффективность: только за минувшие выходные в Алматы пресечено 28 фактов агрессивного вождения. Все нарушители привлечены к административной ответственности", – отметили в ДП.

В полиции подчеркивают, что внедрение негласного патрулирования направлено на повышение дисциплины водителей и профилактику дорожно-транспортных происшествий.

1 апреля 2026 года в Алматы стартовало масштабное оперативно-профилактическое мероприятие (ОМП) "Стоп-нарушения", для которого в южную столицу стянули полицейские силы из регионов. 3 апреля озвучили первые итоги масштабной отработки.