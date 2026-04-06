Новая тактика полицейских на дорогах Алматы "бутылочное горлышко": десятки задержанных водителей

В Алматы в рамках масштабного регионального оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) "Стоп-нарушения" внедрен новый формат контроля дорожной безопасности – фильтрационные посты, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 апреля 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города.

"В ночное время на основных магистралях города организуются специальные участки с временным сужением проезжей части по принципу "бутылочного горлышка". Это позволяет замедлить транспортный поток и обеспечить выборочную проверку водителей, в том числе на предмет управления автомобилем в состоянии опьянения", – отметили в ДП.

Один из таких постов в минувшие выходные работал на ВОАД. Для обеспечения безопасности движения были установлены временные дорожные знаки: ограничение скорости до 40-60 км/ч, обозначение объезда препятствия и предупреждение о сужении дороги.

Практика показала свою эффективность. За пять дней проведения ОПМ "Стоп-нарушения" на дорогах Алматы пресечено 9 820 правонарушений.

В частности, задержаны 43 водителя в состоянии опьянения, выявлены 78 водителей, не имеющих права управления, задержаны 12 водителей, ранее лишенных прав, пресечено 14 фактов использования подложных государственных номерных знаков, зафиксировано 36 выездов на полосу встречного движения и другие.

Кроме того, на специализированные штрафные стоянки водворено 3 666 транспортных средств.

Полиция отмечает, что фильтрационные посты стали действенным инструментом профилактики грубых нарушений и повышения дисциплины участников дорожного движения.

"Фильтрационные посты – это один из современных и эффективных методов профилактики дорожно-транспортных происшествий. Искусственное сужение дороги позволяет снизить скорость транспортного потока и обеспечить контроль за водителями без создания аварийных ситуаций. Особое внимание уделяется выявлению фактов управления транспортом в состоянии опьянения, что остается одной из основных причин тяжелых ДТП. Мы видим реальные результаты: только за несколько дней задержаны десятки нетрезвых водителей. Работа в данном направлении будет продолжена", – отметил начальник Управления административной полиции города Алматы Абдинур Тасыбаев.

Это не единственное новшество в рамках борьбы с нарушителями ПДД в Алматы. Ранее в полиции рассказали о внедрении скрытых патрулей.