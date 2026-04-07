Общество

"Таза Қазақстан": тренд на чистоту набирает обороты среди молодежи столицы

акция Таза Казахстан в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 17:58
В рамках республиканской экоинициативы "Таза Қазақстан" в Астане молодежь приняла участие в уборке набережной реки Есиль. Инициатором акции выступило молодежное крыло "Жастар Рухы" партии AMANAT, передает официальный сайт акимата столицы.

Акцией была охвачена территория вдоль набережной, в том числе в районе Президентского парка. Участники – более 100 человек – очистили береговую линию от мусора, накопившегося после зимнего периода.

Также в рамках мероприятия был торжественно раскрыт флаг "Таза Қазақстан", что стало символом начала экологического сезона и объединения участников вокруг идеи чистоты и бережного отношения к окружающей среде.

По словам организаторов, выбор локации был не случайным – именно в прибрежных зонах чаще всего скапливаются отходы, особенно после схода снега. Кроме того, основная цель мероприятия – формирование экологической культуры среди молодежи и привлечение внимания горожан к вопросам чистоты окружающей среды.

Депутат маслихата и председатель филиала молодежного крыла "Жастар Рухы" при партии AMANAT Арсланбек Магзум подчеркнул, что экологические акции носят системный характер и проходят круглый год.

"Сегодня у нас собралась активная молодежь – порядка 100 человек. Мы убираем вдоль реки Есиль, потому что именно здесь после зимы скапливается большое количество мусора. Наша цель – привить жителям города экологическую культуру, ведь каждый должен начинать с себя. Мы видим, что все больше молодежи и жителей города выходят на субботники, участвуют в экологических акциях. Это уже становится хорошей традицией. Кроме того, такие мероприятия – это и общение, и обмен идеями, своего рода нетворкинг", – подчеркнул депутат.

"Сегодня мы в рамках акции "Таза Қазақстан" провели субботник. Я считаю, что такие инициативы важны, потому что они делают город чище и формируют у людей чувство ответственности. Чистота начинается с каждого из нас, поэтому мы приглашаем всех присоединяться", – отметила активист молодежного крыла "Жастар Рухы" Наргиз Имантаева.

Организаторы призывают горожан не оставаться в стороне и активно участвовать в подобных инициативах, поскольку чистота города – это общая ответственность каждого жителя.

Ирина Капитанова
