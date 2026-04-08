#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
460.37
531.87
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
460.37
531.87
5.82
Общество

Казахстан закрепился в глобальном топ-20 по образованию, усиливая позиции среди развитых систем

Фото: Zakon.kz
Казахстан занял 18-е место в рейтинге Insider Global Education Index, набрав 0,092 балла и войдя в группу стран с устойчиво развивающимися и международно интегрированными образовательными системами, передает Zakon.kz.

Позиция в топ-20 отражает системную трансформацию сектора и усиливающееся присутствие страны в глобальном образовательном пространстве. Казахстан опережает Польшу (19-е место), ОАЭ (20-е), а также ряд крупных экономик, включая Мексику, Бразилию и Южную Африку, и конкурирует в плотной группе с Нидерландами (17-е место) и Саудовской Аравией (16-е), которые активно наращивают академическую и научную инфраструктуру.

Лидером рейтинга остаются США с заметным отрывом; за ними следуют Великобритания и Китай – страны, формирующие глобальную образовательную и научную повестку. В первой десятке также представлены Германия, Австралия, Япония и Южная Корея – системы с высокой концентрацией исследовательских университетов и значительными инвестициями в науку.

"Рейтинг формируется на основе трех параметров: представленности университетов в QS Top 1000, их средних позиций и уровня государственных инвестиций в образование. Эти критерии напрямую связаны с качеством подготовки кадров, научной базой и международной интеграцией вузов", – говорится в сообщении.

На этом фоне Казахстан формирует собственную устойчивую модель развития. Сегодня более 10 университетов страны входят в QS Top 1000, включая КазНУ им. аль-Фараби, ЕНУ им. Л. Н. Гумилева и Satbayev University. Диапазон 300-800 мест закрепляет позиции на глобальной карте и создает основу для дальнейшего продвижения.

Стабильное государственное финансирование на уровне 3-4% ВВП обеспечивает предсказуемость развития системы и поддерживает масштабные реформы в высшем образовании. Параллельно усиливаются международные партнерства, расширяется академическая мобильность и укрепляется связь университетов с индустрией.

"Ключевая особенность текущего этапа – усиление конкурентоспособности внутри "среднего ядра" глобального рейтинга, где решающую роль играют качество исследований, глобальная интеграция и способность университетов становиться частью международных научных цепочек", – отмечается в публикации.

Казахстан уже сформировал прочную институциональную базу, демонстрирует рост академической репутации и закрепляется как один из самых динамично развивающихся образовательных центров региона. В условиях глобальной конкуренции за таланты именно такие позиции становятся фундаментом долгосрочного экономического роста и перехода к экономике знаний.

Ранее сообщалось, что Казахстан признан одной из самых безопасных стран мира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: