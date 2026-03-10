#Референдум-2026
Статьи

Человеческий капитал как фактор роста: Казахстан усилил позиции в глобальном рейтинге

Фото: Zakon.kz
По итогам 2025 года Казахстан заметно улучшил позиции в глобальной оценке человеческого капитала. Согласно данным Всемирного банка, Казахстан набрал 230 баллов и поднялся на 13 позиций по индексу Human Capital Index Plus (HCI+), заняв 42-е место среди 161 государства, сообщает Zakon.kz.

Казахстан опережает ряд развитых стран

По показателям HCI+ Казахстан оказался выше ряда государств Европы, Азии и Ближнего Востока. Страна опередила такие государства, как Аргентина (200), Малайзия (201), Грузия (207), Азербайджан (208) и Китай (218). Также Казахстан расположился выше Молдовы и Греции (по 222 балла), Армении (224), Болгарии (226), Италии (225) и Турции (228).

Отдельно в отчете отмечается заметное лидерство Казахстана среди стран Центральной Азии. Так, индекс Таджикистана составил 138 баллов, Узбекистана – 170, Туркменистана – 179, а Кыргызстана – 198 баллов.

Почему рост на 13 позиций важен

Рост на 13 позиций в индексе человеческого капитала считается заметным прогрессом, поскольку такие показатели, как образование, здоровье населения и продолжительность жизни, меняются постепенно и требуют долгосрочных инвестиций со стороны государства. Поэтому улучшение позиций Казахстана отражает накопительный эффект реформ в социальной сфере.

Кроме того, подобные индексы используются международными финансовыми институтами и инвесторами как индикатор устойчивости экономики и качества человеческих ресурсов.

Экономическое значение человеческого капитала

По оценкам Всемирного банка, человеческий капитал является одним из ключевых факторов долгосрочного экономического роста. Страны с более высоким уровнем образования и лучшими показателями здоровья демонстрируют более высокую производительность труда и устойчивость экономики.

Для Казахстана улучшение позиций в индексе означает укрепление потенциала для экономической диверсификации и перехода к более технологичной модели развития.

Что измеряет индекс HCI+

Показатель HCI+ оценивает уровень человеческого капитала, который сможет накопить ребенок к моменту вступления во взрослую трудовую жизнь. Индекс учитывает ключевые факторы развития общества: состояние системы здравоохранения, уровень образования и перспективы занятости.

Фактически показатель отражает не только текущее состояние социальной сферы, но и будущий экономический потенциал страны – насколько эффективно государство инвестирует в развитие своих граждан.

