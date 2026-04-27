Алматы за три года: новые школы, рабочие места и обновленные дворы

В Алматы продолжается реализация предвыборной программы партии AMANAT. На заседании депутатской фракции в маслихате рассмотрен ход выполнения Дорожной карты за 2023-2025 годы. Представленные данные показывают: речь идет не о планах, а о уже реализованных проектах.

За три года в городе фактически сформирован новый социальный и инфраструктурный каркас. Построено 20 школ на 34,2 тыс. ученических мест и 6 пристроек почти на 2 тыс. мест, открыто 7 детских садов. Созданы современные центры дополнительного образования, которые еженедельно посещают тысячи детей.

В здравоохранении введены 5 медицинских объектов на 1 140 посещений в смену, открыт центр раннего вмешательства на 140 посещений, более 1 200 человек обеспечены средствами реабилитации.

Экономика города демонстрирует рост: реализовано 42 промышленных проекта, создано 9,2 тыс. постоянных рабочих мест в индустриальной зоне. В целом за три года создано более 199 тыс. рабочих мест. Мерами господдержки охвачено свыше 16 тыс. бизнес-проектов, выдано более 1 100 грантов.

Масштабная модернизация проведена в инфраструктуре. Построено и отремонтировано свыше 700 км дорог, проложено более 330 км сетей водоснабжения, реконструированы десятки километров инженерных сетей. Обеспеченность централизованной водой доведена до 99,2%.

В городе благоустроено 1 019 дворов, капитально отремонтировано 224 многоквартирных дома, заменен 331 лифт. Закуплено 1 200 газовых автобусов и 212 троллейбусов, запущено 30 пригородных маршрутов.

Особое внимание уделено социальной политике. По программе "Алматы жастары" жилье получили 4 554 молодых человека, более 30 тыс. представителей молодежи трудоустроены, свыше 2 тыс. направлены на молодежную практику.