Алматы за три года: новые школы, рабочие места и обновленные дворы

Алматы за три года, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 11:54
В Алматы продолжается реализация предвыборной программы партии AMANAT. На заседании депутатской фракции в маслихате рассмотрен ход выполнения Дорожной карты за 2023-2025 годы. Представленные данные показывают: речь идет не о планах, а о уже реализованных проектах.

За три года в городе фактически сформирован новый социальный и инфраструктурный каркас. Построено 20 школ на 34,2 тыс. ученических мест и 6 пристроек почти на 2 тыс. мест, открыто 7 детских садов. Созданы современные центры дополнительного образования, которые еженедельно посещают тысячи детей.

В здравоохранении введены 5 медицинских объектов на 1 140 посещений в смену, открыт центр раннего вмешательства на 140 посещений, более 1 200 человек обеспечены средствами реабилитации.

Фото: акимат города Алматы

Экономика города демонстрирует рост: реализовано 42 промышленных проекта, создано 9,2 тыс. постоянных рабочих мест в индустриальной зоне. В целом за три года создано более 199 тыс. рабочих мест. Мерами господдержки охвачено свыше 16 тыс. бизнес-проектов, выдано более 1 100 грантов.

Фото: акимат города Алматы

Масштабная модернизация проведена в инфраструктуре. Построено и отремонтировано свыше 700 км дорог, проложено более 330 км сетей водоснабжения, реконструированы десятки километров инженерных сетей. Обеспеченность централизованной водой доведена до 99,2%.

В городе благоустроено 1 019 дворов, капитально отремонтировано 224 многоквартирных дома, заменен 331 лифт. Закуплено 1 200 газовых автобусов и 212 троллейбусов, запущено 30 пригородных маршрутов.

Фото: акимат города Алматы

Особое внимание уделено социальной политике. По программе "Алматы жастары" жилье получили 4 554 молодых человека, более 30 тыс. представителей молодежи трудоустроены, свыше 2 тыс. направлены на молодежную практику.

Фото: акимат города Алматы

Айсулу Омарова
Читайте также
"Ауыл аманаты" должна быть приоритетной задачей для всех госорганов
16:39, 29 февраля 2024
"Ауыл аманаты" должна быть приоритетной задачей для всех госорганов
AMANAT подвела итоги реализации предвыборной программы
21:38, 27 июня 2024
AMANAT подвела итоги реализации предвыборной программы
Кошанов: У Amanat и правительства общая ответственность перед народом и президентом
17:40, 09 июня 2023
Кошанов: У Amanat и правительства общая ответственность перед народом и президентом
Читайте также
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
19:32, Сегодня
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
19:05, Сегодня
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
18:34, Сегодня
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
Синнер рассказал, как принял решение выступить на "Мастерсе" в Мадриде
18:15, Сегодня
Синнер рассказал, как принял решение выступить на "Мастерсе" в Мадриде
