Общество

Кто ответит за ошибки ИИ в медицине: Коняшкин дал разъяснение

Фото: pixabay
Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин 28 апреля 2026 года на брифинге в правительстве заявил, что ответственность за решения с использованием ИИ несет человек, а не технология, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, что сегодня уже существуют AI-помощники, в том числе AI-терапевты, и, по некоторым данным, один из таких инструментов позволил снизить риски сердечных приступов примерно на 40%. В связи с этим они поинтересовались, кто будет нести ответственность в случае возможных ошибок при использовании подобных технологий.

"Как прописано в законе об искусственном интеллекте, в принципе, во всей законодательной базе четко указано, что искусственный интеллект не обладает субъектностью. То есть решение в любом случае принимает человек. Человек, который использует инструменты искусственного интеллекта, соответственно, и принимает данное решение, а значит, несет за него ответственность. Когда мы говорим о внедрении, есть более чувствительные темы и вопросы, такие как здравоохранение, где в любом случае всегда будет участвовать человек. Есть и другие сферы, где, скорее всего, со временем возможно появление автоматических ответов, например, при обработке информации. Однако даже сейчас при использовании ИИ для ответов на запросы итоговое решение всегда принимает человек", – ответил Коняшкин.

Представители СМИ уточнили, почему ответственность остается на человеке, если ИИ используется как инструмент помощи врачам и клиникам.

"Во-первых, это не государственная система, которую мы массово заставляем всех внедрять или обязываем использовать. Это все же инструмент. Каждая поликлиника имеет возможность приобретать оборудование и различные решения, в том числе не связанные с искусственным интеллектом, которые используются врачами в работе – для консультации, диагностики и более сложных задач. И здесь данный продукт выступает одним из таких инструментов, который позволяет быстрее анализировать, например, снимки КТ. Если человеку нужно детально рассматривать изображение, увеличивать его, изучать, то искусственный интеллект может проанализировать снимок за считанные минуты и указать на возможные риски. После этого врач уже более внимательно изучает отмеченные области и принимает решение", – дополнил он.

Он подчеркнул, что ответственность несет тот, кто использует этот инструмент и принимает итоговое решение, в том числе ставит диагноз.

Ранее министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев сообщил о планах по формированию новых решений для помощи в повседневной жизни казахстанцев.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
