Риски для казахстанцев остаться без работы из-за ИИ оценили в Минцифры

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин 28 апреля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал вопрос увеличения безработных из-за активного внедрения и использования искусственного интеллекта, передает корреспондент Zakon.kz.

Конкретные цифры вице-министр не назвал. "К сожалению, я, как уполномоченное должностное лицо, не могу опираться на какие-либо догадки. Как я говорил, соответствующих цифр сейчас я вам озвучить не смогу, потому что у меня их в принципе нет. Министерство социальной защиты населения данный анализ проводит. Если говорить о том, что кто-то потенциально может поменять работу, то как раз для этого мы массово запускаем обучение инструментам искусственного интеллекта и цифровой разработки, в том числе был запущен Международный центр искусственного интеллекта, где есть переквалификация кадров", – напомнил Коняшкин. Поэтому, считает он, это не должно сильно сказаться на рынке труда. "Мы считаем, что все же это не должно отразиться. То есть рынок труда максимум должен реструктуризироваться. Мы не ожидаем каких-то массовых сокращений, увольнений и безработицы. Мы ожидаем, что рынок труда реструктуризируется, где-то часть сотрудников перейдет уже из узкоотраслевых направлений в такой микс из цифровизации и отраслей", – отметил спикер. Ранее Коняшкин озвучил ответ на вопрос о возможности сокращения сотрудников ЦОНов из-за массового перевода услуг в онлайн-режим.

