Дождь, град и туман: в каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

В ряде регионов Казахстана на 6 мая 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ночью на севере и востоке дождь, гроза, шквал. На западе, севере и юге туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью дождь, гроза, шквал, ночью и утром туман.

В области Улытау днем на западе дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный, днем на западе и севере порывы 15-20 м/с. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области днем на западе дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный, днем на севере и востоке порывы 15-20 м/с. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области дождь, гроза, на юге, востоке и в центре сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер северный, северо-восточный, порывы 15-23 м/с. В Уральске утром и днем дождь, гроза, порывы ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области на севере и востоке дождь, гроза, днем град. Ветер западный, днем на севере, востоке и юге порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем дождь, гроза, порывы ветра 18 м/с.

В Актюбинской области ночью на западе, севере и в центре дождь, гроза, на северо-западе сильный дождь. Днем на севере, востоке и юге дождь, гроза, на севере град. Ветер юго-восточный, порывы 15-23 м/с. В Актобе временами дождь, гроза, порывы ветра 15 м/с.

В Мангистауской области на западе, юге и в центре дождь, гроза, туман. В Актау ночью и утром туман.

В Костанайской области на западе, юге и в центре дождь, гроза, днем град. Ночью и утром на западе, севере и востоке туман. Ветер южный, юго-восточный, на западе и юге порывы 15 м/с. В Костанае ночью и утром туман.

В Астане ночью и утром дождь, гроза.

В Атырауской области ночью дождь, гроза, на западе и севере сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на юге и востоке туман. Ветер северо-западный, западный, на севере и востоке порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью дождь, гроза, ночью и утром туман.

В Кызылординской области утром и днем на западе дождь, гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе 15-20 м/с. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области днем в горах кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, в горах порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области днем в горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, в горах 15-20 м/с.

В области Абай и городе Семее ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматинской области днем в горах небольшой дождь, гроза. В Конаеве высокая пожарная опасность. В горных зонах Алматы днем небольшой дождь, гроза.

В Восточно-Казахстанской области ночью на востоке заморозки 1 градус. На западе и северо-западе высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области на западе, севере и юго-востоке дождь, гроза. Ночью и утром на западе туман. Ветер юго-восточный, ночью на севере и востоке порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью порывы ветра 15-20 м/с.

Ранее метеорологи представили прогноз погоды на 6, 7 и 8 мая 2026 года для трех крупнейших городов страны. В Астане температура воздуха поднимется до +27°C, тогда как в Алматы и Шымкенте ожидается по-настоящему летняя жара – до +32°C и +35°C соответственно.