#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
465.01
543.55
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
465.01
543.55
6.15
Общество

Дождь, град и туман: в каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

Дождь, дожди, осадки, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 20:17 Фото: unsplash
В ряде регионов Казахстана на 6 мая 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ночью на севере и востоке дождь, гроза, шквал. На западе, севере и юге туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью дождь, гроза, шквал, ночью и утром туман.

В области Улытау днем на западе дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный, днем на западе и севере порывы 15-20 м/с. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области днем на западе дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный, днем на севере и востоке порывы 15-20 м/с. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области дождь, гроза, на юге, востоке и в центре сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер северный, северо-восточный, порывы 15-23 м/с. В Уральске утром и днем дождь, гроза, порывы ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области на севере и востоке дождь, гроза, днем град. Ветер западный, днем на севере, востоке и юге порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем дождь, гроза, порывы ветра 18 м/с.

В Актюбинской области ночью на западе, севере и в центре дождь, гроза, на северо-западе сильный дождь. Днем на севере, востоке и юге дождь, гроза, на севере град. Ветер юго-восточный, порывы 15-23 м/с. В Актобе временами дождь, гроза, порывы ветра 15 м/с.

В Мангистауской области на западе, юге и в центре дождь, гроза, туман. В Актау ночью и утром туман.

В Костанайской области на западе, юге и в центре дождь, гроза, днем град. Ночью и утром на западе, севере и востоке туман. Ветер южный, юго-восточный, на западе и юге порывы 15 м/с. В Костанае ночью и утром туман.

В Астане ночью и утром дождь, гроза.

В Атырауской области ночью дождь, гроза, на западе и севере сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на юге и востоке туман. Ветер северо-западный, западный, на севере и востоке порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью дождь, гроза, ночью и утром туман.

В Кызылординской области утром и днем на западе дождь, гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе 15-20 м/с. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области днем в горах кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, в горах порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области днем в горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, в горах 15-20 м/с.

В области Абай и городе Семее ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматинской области днем в горах небольшой дождь, гроза. В Конаеве высокая пожарная опасность. В горных зонах Алматы днем небольшой дождь, гроза.

В Восточно-Казахстанской области ночью на востоке заморозки 1 градус. На западе и северо-западе высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области на западе, севере и юго-востоке дождь, гроза. Ночью и утром на западе туман. Ветер юго-восточный, ночью на севере и востоке порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью порывы ветра 15-20 м/с.

Ранее метеорологи представили прогноз погоды на 6, 7 и 8 мая 2026 года для трех крупнейших городов страны. В Астане температура воздуха поднимется до +27°C, тогда как в Алматы и Шымкенте ожидается по-настоящему летняя жара – до +32°C и +35°C соответственно.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
20:30, 05 мая 2026
Мужчина под видом клиента вынес 350 тысяч из стоматологии в Астане – видео
Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт
20:43, 02 апреля 2026
Дождь, град и туман: в каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение
Дождь, дожди, осадки
20:45, 22 апреля 2026
Дождь, град и туман: в каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Возможно всё что угодно&quot;: чемпион Almaty Open оценил шансы Джоковича на 25-й &quot;Шлем&quot;
05:49, Сегодня
Чемпион Almaty Open оценил шансы Джоковича на 25-й "Шлем"
Семён Симонов оценил победу над Польшей и высказался о роли молодой тройки
05:20, Сегодня
Семён Симонов оценил победу над Польшей и высказался о роли молодой тройки
Теренс Кроуфорд поддержал Эррола Спенса перед боем против Тима Цзю
04:48, 06 мая 2026
Теренс Кроуфорд поддержал Эррола Спенса перед боем против Тима Цзю
"Через такие трудности нужно проходить": Жайлауов высказался о волевой победе над Польшей
04:18, 06 мая 2026
"Через такие трудности нужно проходить": Жайлауов высказался о победе над Польшей
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: