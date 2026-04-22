Общество

Дождь, град и туман: в каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

Фото: unsplash
В ряде регионов Казахстана на 23 апреля 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области ночью и утром местами дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью гроза.

В области Жетысу ночью и утром местами дождь, гроза, в горных районах сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром дождь, гроза.

В Мангистауской области ночью и утром на юге, востоке туман. Ветер слабый. В Актау ночью и утром местами туман.

В Костанайской области ночью и утром на западе, севере заморозки до 3 градусов, днем на западе, севере дождь, гроза, град. Ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром без осадков, днем дождь, гроза.

В Туркестанской области ночью и утром в горных районах туман, днем на западе, севере, юге, в горных и предгорных районах дождь, гроза, шквал, местами сильный дождь. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром дождь, днем сильный дождь, гроза, шквал. В Туркестане ночью и утром местами дождь, днем дождь, гроза, шквал.

В Атырауской области ночью и утром местами дождь, гроза. Ветер слабый. В Атырау ночью и утром местами дождь, гроза.

В Павлодарской области ночью и утром на западе, севере туман, днем дождь, гроза, местами сильный дождь, град. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, днем местами 23-28 м/с. В Павлодаре ночью и утром дождь, гроза.

В Актюбинской области ночью и утром на востоке заморозки до 2 градусов. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Актобе ночью и утром без осадков.

В Карагандинской области ночью и утром дождь, гроза, на востоке сильный дождь, днем на западе, севере, востоке дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью и утром дождь, гроза.

В области Улытау ночью и утром дождь, гроза, град, днем на востоке небольшой дождь, гроза. Ветер слабый. В Жезказгане ночью и утром дождь, гроза.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром местами без осадков, днем на севере, юге, западе дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром без осадков.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами без осадков, днем на западе, севере дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром без осадков.

В области Абай ночью и утром местами без осадков, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Семее ночью и утром без осадков.

В Кызылординской области ночью и утром в центре пыльная буря, шквал, на юге, в центре дождь, гроза. Ветер северный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Кызылорде ночью и утром местами без осадков.

В Жамбылской области ночью и утром дождь, гроза, в горных районах туман, днем на юге и в горах сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром дождь, гроза.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром дождь, на западе туман, днем на севере, востоке, юге дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью дождь.

В Астане ночью и утром гроза. Ветер слабый.

Ранее мы уже рассказывали, что в Казахстане в ближайшие три дня из-за циклона из районов Москвы ожидаются погодные качели – от ливней до жары в +32°С.

Канат Болысбек
