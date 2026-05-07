Чтобы попасть к врачам, жители Павлодара создали ажиотаж и массовую давку
Утром 6 мая в Павлодаре пациенты устроили массовую давку на входе в городскую поликлинику, сообщает Zakon.kz.
Когда людей начинают запускать в помещение, толпа буквально врывается внутрь. А потом случаются скандалы возле аппаратов, выдающих талоны к врачам. Об этом передает "КТК".
В Управлении здравоохранения прокомментировали видео с давкой. Со слов чиновников от здравоохранения, поликлиника обслуживает 62 тыс. пациентов и в ней созданы все условия, чтобы лечиться цивилизованно.
Пациентов попросили не создавать никому не нужный ажиотаж.
Чиновники из Управления здравоохранения не контролировали стройку городской больницы в Степногорске, поэтому ее открытие откладывается на неопределенный срок.
