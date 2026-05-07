Утром 7 мая глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества, сообщает Zakon.kz.

Со слов президента, этот праздник имеет особое государственное и общественное значение, олицетворяет мужество, невероятную силу духа и самоотверженность наших воинов. Он объединяет всех, кто служил и служит на благо Родины, денно и нощно стоит на страже мирного неба, территориальной целостности, стабильности и безопасности Казахстана.

"Наши бойцы и командиры продолжают славные традиции героических предков и показывают яркий пример подлинного патриотизма", – подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что в ходе миротворческих миссий, специальных учений, различных международных соревнований солдаты и офицеры, сотрудники всех силовых структур страны неизменно демонстрируют высокий уровень профессионализма, дисциплины, боевой выучки и подтверждают готовность к выполнению самых сложных задач.

"Государство всегда будет уделять первостепенное внимание повышению обороноспособности и всесторонней поддержке военнослужащих". Касым-Жомарт Токаев

Как подчеркивает президент, в новой Конституции четко закреплено, что "защита Республики Казахстан – священный долг и обязанность каждого ее гражданина". В этих словах заключен глубокий смысл, отражающий неразрывную связь страны и народа, ответственность каждого за судьбу Отчизны.

"Уверен, опираясь на благородные идеалы служения Родине и прогрессивные конституционные ценности, мы укрепим устои нашей многовековой государственности и достигнем высокой цели по построению Справедливого, Сильного, Безопасного Казахстана. Выражаю защитникам Отечества благодарность за стойкость, образцовую службу и верность присяге! Желаю всем гражданам крепкого здоровья, благополучия и успехов в созидательных начинаниях! Пусть крепнет нерушимое единство армии и народа! Пусть будет незыблемой наша священная Независимость!" Касым-Жомарт Токаев

6 мая 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан, а также присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины военнослужащим и сотрудникам силовых структур.