Общество

Названы даты официального запуска LRT в Астане

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Управляющий директор CTS Орынбасар Агбаев 12 мая 2026 года рассказал, что открыть линию LRT в Астане планируют уже в предстоящие выходные, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, поезда начнут курсировать для жителей города уже 16-17 мая. При этом никакого торжественного открытия проводить не планируется.

"Я могу точно сказать, что в эти выходные откроем для жителей города. Это будет просто открытие. Часы работы – с 6 утра до 11 вечера", – заявил Орынбасар Агбаев.

Он также сообщил, что запускать LRT в ночные часы, как автобусы, пока не планируется, поскольку линии и вагонам требуется время на техническое обслуживание.

Спикер также поделился, что во время приезда важных гостей LRT останавливать не будут – он будет работать.

21 апреля 2026 года аким Астаны Женис Касымбек рассказал, в какую сторону продолжат LRT в Астане.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
