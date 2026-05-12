Общество

Падеж сайгаков в ЗКО: в Минэкологии высказались о регулировании численности животных

Сайгак, сайгаки, сайга, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 12:58 Фото: wikimedia/Andrey Giljov
Вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев на пресс-конференции в правительстве 12 мая 2026 года рассказал, будут ли в этом году регулировать численность сайгаков на фоне их массового падежа, передает корреспондент Zakon.kz.

Нуркен Шарбиев считает, что гибель сайгаков происходит "в пределах естественной нормы".

"Как вы знаете, популяция у нас полностью меняется за 3-4 года. В основном продолжительность жизни сайгака у нас не превышает 5 лет. В пределах допустимой нормы гибель 15-20% от популяции ежегодно. На сегодня погибло лишь 26 тыс. – это по всем областям, в том числе в Западно-Казахстанской области 11 тыс. В этом регионе, как вы знаете, самая большая популяция находится на маленькой территории", – сказал он.

Ожидается, что в этом году численность животных достигнет 5 млн особей. Регулирование и дальнейшая продажа их мяса, по данным вице-министра, планируется так же, как и в прошлом году, но на основе биологического обоснования и после заключения ветеринарных служб.

"Соответственно, при оптимальной численности, которую нам наука дает для Казахстана, – не менее 900 тыс. Соответственно, считаем, что управление популяцией нужно будет производить. Но это все будет решаться на основе биологического обоснования, с учетом уже заключения ветеринарных служб, с учетом их рекомендаций, соответственно, будет приниматься решение", – заверил Нуркен Шарбиев.

6 мая 2026 года вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов прокомментировал падеж скота и сайгаков в Западно-Казахстанской области, а также ответил на вопрос о возможной передаче заболеваний домашним животным.

Оксана Даирова
Оксана Даирова
