Когда LRT дотянут до Косшы

Председатель правления ТОО "City Transportation Systems" Асылбек Дуйсебаев 12 мая 2026 года сообщил, что технологически завершить строительство линии LRT до Косшы возможно уже к концу следующего года, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, когда планируется завершить строительство линии LRT до Косшы и на каком этапе сейчас находится проект.

"Если смотреть технологически, мы можем завершить проект в конце следующего года. Но все зависит от финансирования. Сейчас мы активно ведем переговоры по финансированию этого проекта. Заинтересованность очень большая, и я думаю, этот вопрос будет решен успешно", – ответил Асылбек Дуйсебаев.

Он добавил, что строительством занимается та же китайская компания, которая возводила предыдущую линию LRT.

По его словам, подрядчик пока ведет работы за собственный счет, при этом стоимость расширения проекта еще не определена. На сегодняшний день получено только заключение техэкспертизы по направлению до Косшы, а более подробная информация станет известна в ближайшее время.

На вопрос журналистов о том, будут ли на линии до Косшы использоваться те же составы, он ответил, что, вероятно, поезда останутся прежними, однако их дизайн еще может измениться, поскольку этот вопрос пока обсуждается.

21 апреля 2026 года аким Астаны Женис Касымбек рассказал о планах по развитию новых линий LRT и прокомментировал состояние опор.