Общество

Как можно будет оплатить проезд в LRT Астаны

LRT, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 15:35 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Председатель правления City Transportation Systems Асылбек Дуйсебаев 12 мая 2026 года рассказал, как можно будет оплатить проезд в LRT Астаны и когда систему оплаты планируют интегрировать с городской автобусной сетью, передает корреспондент Zakon.kz.

Стоимость проезда составит 200 тенге. Как отметил Асылбек Дуйсебаев, после одной оплаты пассажиры смогут пользоваться LRT неограниченное количество времени, однако при выходе через турникет для повторного входа потребуется снова оплатить проезд.

"Доступна оплата любыми банковскими картами, Apple Pay и Samsung Pay, QR, Face Pay, а также транспортной картой. Кроме того, билеты можно приобрести в кассах, автоматах и за наличный расчет", – дополнил он.
LRT, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 15:35

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

По словам Дуйсебаева, пассажиры льготных категорий смогут бесплатно пользоваться LRT, так же как в городских автобусах.

"На этапе запуска система оплаты проезда будет работать в автономном режиме отдельно от автобусной сети. Это необходимо для стабильного запуска и отработки всех процессов в реальных условиях эксплуатации. После полной стабилизации работы будет проведена интеграция с системой оплаты в автобусах", – сказал он.

Дуйсебаев отметил, что тестирование займет пару месяцев.

LRT, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 15:35

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Ранее Асылбек Дуйсебаев рассказал, во сколько в итоге обошелся проект LRT в Астане.

