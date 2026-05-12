Курс доллара вырос на торгах 12 мая
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 463,91 тенге, поднявшись на 2,33 тенге.
Курс российского рубля поднялся до 6,28 тенге (+0,07).
Средневзвешенный курс юаня на дневных торгах составил 68,41 тенге (+0,50).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464,2-466,4 тенге, евро – по 542,7-547,8 тенге, рубли – по 6,08-6,20.
Мировые цены на нефть растут 12 мая.
Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures увеличилась на 2,46%, до 106,77 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 2,96%, до 100,97 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 461,26 тенге, евро – 542,58 тенге, рубля – 6,18 тенге.
