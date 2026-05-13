Назарбаев Университет отчитался перед депутатами

На рабочем заседании Комитета по социально-культурному развитию нижней палаты Парламента под председательством Асхата Аймагамбетова депутаты заслушали отчет Назарбаев Университета за 2025 год.

Отчет, а также новую стратегию депутатам представил президент НУ профессор Вакар Ахмад, который отметил, что в стратегии "Университет мирового уровня из Казахстана" акцент делается на продвижении казахстанского образования за рубежом.

Асхат Аймагамбетов отметил стремление вуза к открытости.

"NU – флагман и гордость системы образования нашей страны. Сохранение высокого качества образования и научного потенциала здесь задача государственной важности. Уникальные лаборатории, инфраструктура и научный потенциал университета должны финансироваться на уровне развития, а не только на уровне "выживания". Асхат Аймагамбетов Депутат Мажилиса Парламента РК

Доказательством высокого доверия к университету является ежегодный рост количества абитуриентов, подающих заявки на поступление. По информации президента, в мае этого года заявки поступили от 12 000 человек. Также он отметил, что все больше студентов переводятся в НУ из стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из-за нестабильной политической ситуации в мире.

"В Казахстане обозначены национальные приоритеты в области цифровой трансформации, развития искусственного интеллекта и устойчивой инфраструктуры. В соответствии с этими направлениями, обозначенными главой государства, NU с августа этого года запускает новую Школу компьютерных наук и искусственного интеллекта (SCAI). Ее деятельность будет сосредоточена на компьютерных науках, робототехнике, кибербезопасности и искусственном интеллекте". Вакар Ахмад

Особое внимание было уделено вопросу финансирования. Согласно представленным данным, на сегодняшний день гранты, выделяемые государством абитуриентам для поступления в НУ, составляют 50% в структуре доходов университета. По словам руководства, сегодня вуз стремится к самостоятельному функционированию за счет привлечения спонсорских средств, предоставления платных образовательных услуг и получения международных научных грантов

По информации президента, число желающих поступить в вуз неуклонно растет, в этом году конкурс на гранты бакалавриата составил 10 человек на место. И даже на платной основе мест для всех недостаточно. Такой высокий спрос обусловлен качеством предоставляемого образования и высокой востребованностью выпускников НУ. По данным отчета, 98% студентов трудоустраиваются в первый год после выпуска. Из 12 000 выпускников 92% остаются и работают в Казахстане.

В ходе выступления было подчеркнуто, что университет демонстрирует рост в международных рейтингах, в частности, в рейтинге Times Higher Education, где вуз находится в топ позиции среди вузов мира, является №1 в Центральной Азии и на Кавказе, а также занимает 4 позицию в СНГ и среди вузов стран тюркского мира.