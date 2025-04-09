Депутат Асхат Аймагамбетов предложил ввести акциз на трансжиры

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов 9 апреля 2025 года на пленарном заседании палаты предложил ввести акциз на трансжиры, сообщает Zakon.kz.

Он считает, что специальный налог на искусственные жиры спасет нацию от ожирения и сопутствующих ему заболеваний.

"Нужен акциз. Все мы любим что-то вкусненькое. Но транжиры – это тихая угроза. Вообще, во многих странах продукты с трансжирами запрещены, их использование запрещено. Давайте введем акциз. Рак, ожирение, диабет, болезни сердца – это все тоже из-за трансжиров. И акцизы на трансжиры – это как ремень безопасности, может, немного неудобно, но в критический момент они могут защитить", – заявил Асхат Аймагамбетов.

Ранее депутат Мажилиса Азат Перуашев заявил, что нулевая ставка НДС нужна для социально значимых товаров и услуг.