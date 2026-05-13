Аким Алматы провел прием граждан на площадке партии AMANAT

Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел очередной прием граждан на площадке алматинского городского филиала партии AMANAT.

В ходе встречи были подняты вопросы поддержки людей с особыми потребностями, обеспечения стабильного водоснабжения, состояния инженерной инфраструктуры жилых комплексов, регулирования движения электросамокатов и другое.

В частности, рассмотрены обращения по развитию реабилитационной инфраструктуры для людей с особыми потребностями, завершению строительства водозаборного сооружения на реке Аксай для обеспечения стабильного водоснабжения жителей Наурызбайского района.

Фото: акимат Алматы

Также граждане обратились с вопросами электроснабжения жилого комплекса "Восточный парк" и обеспечения безопасности пешеходов вблизи новой школы в микрорайоне Алғабас.

Фото: акимат Алматы

По итогам встречи все обращения жителей взяты на контроль, ответственным государственным органам даны соответствующие поручения.

Фото: акимат Алматы

Отметим, что приемы граждан на площадке партии AMANAT проводятся на регулярной основе и остаются одним из механизмов прямого взаимодействия с населением.

Фото: акимат Алматы

С начала года депутатами городского маслихата проведено более 80 приемов, в ходе которых рассмотрено свыше 1 тыс. обращений жителей. Кроме того, руководителями государственных органов проведено более 70 приемов граждан.