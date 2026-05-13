Заморозки, дождь и туман: в каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

В ряде регионов Казахстана на 14 мая 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Жетысу в районе Алакольских озер ожидается северо-восточный ветер, порывы 15-20 м/с. Ночью в горных районах заморозки до 2 градусов. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области днем в центре, на севере и юге ожидается пыльная буря. Ветер восточный, ночью на востоке области, днем по региону порывы 15-20 м/с, на востоке – до 23 м/с. На севере и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и востоке – чрезвычайная. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ожидается северо-восточный, восточный ветер. Днем на севере и в центре области порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем порывы ветра достигнут 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на западе и юге ожидаются дождь и гроза. Ветер юго-восточный, днем на юге, востоке и севере области порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области днем на востоке ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на востоке и юге – туман. Ветер северо-восточный, днем на востоке, западе и юге области порывы 18 м/с. Ночью на севере и востоке ожидаются заморозки до 3 градусов. На западе, юге и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы до 1 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ночью заморозки до 1 градуса. На западе, севере и юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе Алматинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области на севере, юге и востоке ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается пыльная буря. Порывы ветра достигнут 15-18 м/с.

В Северо-Казахстанской области на западе и севере ожидается гроза. Ночью и утром на западе области – туман. Ветер юго-восточный, днем на западе и севере области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке ожидаются заморозки до 1 градуса. В Петропавловске днем порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью ожидаются осадки в виде дождя и снега. Днем на севере и востоке временами сильные осадки. Ночью и утром на севере области – туман. Ветер западный, северо-западный, днем на западе, севере и юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере и востоке ожидаются заморозки до 3 градусов. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается северо-западный ветер, порывы 15-18 м/с.

В области Абай ночью на севере, востоке и в центре ожидаются осадки, преимущественно дождь. Ночью и утром на севере области – туман. Ветер северо-западный, северный, днем на западе, севере и в центре области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки до 2 градусов. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее днем ожидается северо-западный, северный ветер, порывы 15-18 м/с.

В Мангистауской области на западе, юге и в центре ожидаются небольшой дождь и гроза. На севере и юге области – пыльная буря. Ветер юго-восточный, на севере, юге и в центре области порывы 15-20 м/с. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью ожидаются небольшой дождь и гроза.

В Жамбылской области в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области порывы 15-20 м/с, местами до 25 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе днем порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В Костанайской области ночью и утром на севере, востоке ожидается туман.

В Акмолинской области ночью и утром на севере, востоке и юге ожидается туман. Ночью на севере и востоке области заморозки до 2 градусов. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики сообщили, что 35-градусная жара и резкое похолодание до -6°С одновременно нагрянут в Казахстан. Подробнее о погоде на 14-16 мая 2026 года можете узнать по ссылке.