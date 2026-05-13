#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
463.91
544.63
6.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
463.91
544.63
6.26
Общество

35-градусная жара и резкое похолодание до -6°С одновременно нагрянут в Казахстан – прогноз на 14-16 мая

термометр, трава, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 10:50 Фото: pixabay
В Казахстане в ближайшие три дня ожидаются дожди с грозами, туман, сильный ветер и температурные качели от +35°С до -6°С, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе на 14-16 мая 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":

"В ближайшие дни погоду в Казахстане будут определять два барических образования. Западные и южные регионы страны будут находиться под влиянием южного циклона, здесь ожидаются кратковременные дожди с грозами и повышение температуры воздуха днем до +27+35°С".

На остальной территории, согласно прогнозу, сохранит свое влияние холодный антициклон.

"В ночные часы на севере, востоке, в центре страны ожидаются заморозки до -1-6°С, а днем благодаря малооблачной погоде ожидается повышение температуры от +12+28°С до +20+30°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также, как следует из прогноза, по республике ожидается усиление ветра, на юге страны – с пыльной бурей, в ночные и утренние часы на севере, востоке, в горных районах юго-востока – туман.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 10:50
Когда в Алматы и Астану вернется тепло, а в Шымкенте будет +32°С – прогноз на 13-15 мая

Ранее синоптики сообщили, что погода резко ухудшится в Казахстане 13 мая 2026 года. В связи с этим было объявлено штормовое предупреждение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
степь, радуга, облака
13:46, 01 августа 2025
Похолодание до +5°С, 41-градусная жара, ливни и град надвигаются на Казахстан
вечер, дождь, девушка с зонтом, &quot;зебра&quot;, машина, свет фар
14:00, 04 августа 2025
От резкого похолодания +4°С до 42-градусной жары: прогноз погоды в Казахстане на август-2025
люди, зонтик, снегопад
13:36, 15 октября 2025
Снег и резкое похолодание: синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 16-18 октября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стал известен новый главный тренер &quot;Иртыша&quot;
10:47, Сегодня
Стал известен новый главный тренер "Иртыша"
Корешков покинул &quot;Трактор&quot;
10:41, Сегодня
Легенду казахстанского хоккея уволили из российского клуба
Прогноз четвертьфинала Рыбакина - Свитолина в Риме
10:24, Сегодня
Способна на сенсацию: как завершится четвертьфинал Рыбакина - Свитолина на "тысячнике" в Риме
Даниил Медведев повторил уникальное достижение Новака Джоковича
10:13, Сегодня
Даниил Медведев повторил уникальное достижение Новака Джоковича
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: