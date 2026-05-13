35-градусная жара и резкое похолодание до -6°С одновременно нагрянут в Казахстан – прогноз на 14-16 мая

В Казахстане в ближайшие три дня ожидаются дожди с грозами, туман, сильный ветер и температурные качели от +35°С до -6°С, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе на 14-16 мая 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":

"В ближайшие дни погоду в Казахстане будут определять два барических образования. Западные и южные регионы страны будут находиться под влиянием южного циклона, здесь ожидаются кратковременные дожди с грозами и повышение температуры воздуха днем до +27+35°С".

На остальной территории, согласно прогнозу, сохранит свое влияние холодный антициклон.

"В ночные часы на севере, востоке, в центре страны ожидаются заморозки до -1-6°С, а днем благодаря малооблачной погоде ожидается повышение температуры от +12+28°С до +20+30°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также, как следует из прогноза, по республике ожидается усиление ветра, на юге страны – с пыльной бурей, в ночные и утренние часы на севере, востоке, в горных районах юго-востока – туман.

Ранее синоптики сообщили, что погода резко ухудшится в Казахстане 13 мая 2026 года. В связи с этим было объявлено штормовое предупреждение.