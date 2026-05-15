Опубликована карта остановок LRT в Астане

Компания City transportation systems опубликовала схему остановок LRT и их названия, сообщает Zakon.kz.

Линия легкорельсового транспорта протянулась на 22,4 километра через левый берег Астаны. Она состоит из 18 станций.

Для поездок всего подготовили 19 составов: большая часть будет ежедневно выходить на линию, остальные останутся в резерве.

Поезда смогут разгоняться до 80 километров в час, хотя средняя скорость движения будет ниже – около 50-60 км/ч. Полностью проехать маршрут из одного конца в другой можно будет примерно за 40 минут, а ждать следующий поезд пассажирам придется всего 5-6 минут.

