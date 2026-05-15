#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
474.04
555.01
6.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
474.04
555.01
6.45
Общество

В Ботсаду Алматы расцвел редкий "лошадиный" каштан: почему его так назвали

каштан, дерево, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 11:51 Фото: pixabay
Редкий каштан с "лошадиным" названием расцвел в Главном ботаническом саду (ГБС) Алматы, сообщает Zakon.kz.

Его, как отмечают сотрудники парка, можно увидеть по аллее, уходящей направо от Северного входного павильона, а также на экспозиции "Европа. Крым. Кавказ". Первые посадки датируются 1964 годом.

Каштан конский мясо-красный (лат. Aesculus × carnea) – гибрид конского каштана обыкновенного (Aesculus hippocastanum) и конского каштана красного (Aesculus pavia), входит в род Конский каштан (Aesculus) семейства Сапиндовые (Sapindaceae).

Согласно историческим данным, конским род был назван с целью отличить его несъедобные плоды от очень похожих на них внешне плодов настоящего (съедобного) каштана Castanea Tourn. Другой вариант гласит, что зрелые плоды этого каштана по цвету и блеску напоминают шкуру гнедой лошади.

Каштан конский мясо-красный представляют собой деревья 15-25 м в высоту.

"Листья сложные, пальчатые, летом насыщенного зеленого цвета, осенью ярко-желтые. Цветки собраны в конусовидные метелки размером 20-30 см, красно-розового цвета, ароматные. В каждой метелке от 20 до 50 цветков", – говорится в описании к красочному видео.

Немного ранее мы рассказывали, что 13 мая отмечался Всемирный день одуванчика. Это неофициальный экологический и "праздничный" день, посвященный одному из самых распространенных и живучих растений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Ботсаду Алматы осенью расцвели первоцветы
13:12, 06 сентября 2024
В Ботсаду Алматы расцвели первоцветы
Гамамелис виргинский, растение
09:52, 01 декабря 2025
В Ботсаду Алматы нашли редкий "ведьмин орех"
В ботсаду Алматы зацвели подснежники
09:44, 12 марта 2024
В ботсаду Алматы зацвели подснежники
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хамзат Чимаев
12:04, Сегодня
Ронда Роузи раскрыла "неудобную правду" о Хамзате Чимаеве
Хатшепсут Садвакасова
11:36, Сегодня
Казахстанка победил узбечку в бою за "золото" чемпионата Азии по боксу в Ташкенте
Легионер &quot;Кызылжара&quot; получил серьёзную травму в матче против &quot;Жениса&quot; в Кубке Казахстана
11:34, Сегодня
Легионер "Кызылжара" получил серьёзную травму в матче против "Жениса" в Кубке Казахстана
Арман Царукян
10:59, Сегодня
Легенда UFC восхитился Арманом Царукяном
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: