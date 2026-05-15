В Ботсаду Алматы расцвел редкий "лошадиный" каштан: почему его так назвали

Редкий каштан с "лошадиным" названием расцвел в Главном ботаническом саду (ГБС) Алматы, сообщает Zakon.kz.

Его, как отмечают сотрудники парка, можно увидеть по аллее, уходящей направо от Северного входного павильона, а также на экспозиции "Европа. Крым. Кавказ". Первые посадки датируются 1964 годом.

Каштан конский мясо-красный (лат. Aesculus × carnea) – гибрид конского каштана обыкновенного (Aesculus hippocastanum) и конского каштана красного (Aesculus pavia), входит в род Конский каштан (Aesculus) семейства Сапиндовые (Sapindaceae).

Согласно историческим данным, конским род был назван с целью отличить его несъедобные плоды от очень похожих на них внешне плодов настоящего (съедобного) каштана Castanea Tourn. Другой вариант гласит, что зрелые плоды этого каштана по цвету и блеску напоминают шкуру гнедой лошади.

Каштан конский мясо-красный представляют собой деревья 15-25 м в высоту.

"Листья сложные, пальчатые, летом насыщенного зеленого цвета, осенью ярко-желтые. Цветки собраны в конусовидные метелки размером 20-30 см, красно-розового цвета, ароматные. В каждой метелке от 20 до 50 цветков", – говорится в описании к красочному видео.

