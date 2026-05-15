Общество

Прогноз погоды на июнь-2026: Астану ждут дожди, Алматы – град, а в Шымкенте будет +46°С

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 18:00 Фото: pixabay
Сегодня, 15 мая 2026 года, специалисты РГП "Казгидромет" предоставили консультативный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на первый месяц лета. Из него следует, что в июне Астану ждут дожди, Алматы – град, а в Шымкенте будет +46°С, сообщает Zakon.kz.

Консультативный прогноз погоды по Астане

Средняя за месяц температура воздуха ожидается +20,8°С, что выше нормы на 1,2° (норма: +19,6С).

В начале первой декады ожидается резкое повышение температуры воздуха ночью от 0+5°С до +8+13°С, днем от +16+21°С до +22+27°С. Затем – понижение температуры воздуха ночью до +2+7°С, днем до +18+23°С. В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до +9+14°С, днем до +23+28°С.

Во второй и третьей декадах ожидается колебание температуры воздуха ночью от +10+15°С до +20+25°С, днем от +26+31°С до сильной жары +31+36°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 40 мм).

Кратковременные дожди ожидаются часто в течение месяца. Гроза вероятна в середине первой, в начале и в конце второй, в середине и в конце третьей декады. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в первой, в середине и в конце второй, в середине третьей декады. Шквал предполагается в начале месяца, пыльная буря – в середине.

Консультативный прогноз погоды по Алматы

Средняя за месяц температура воздуха ожидается +23,3°С, что выше нормы на 1,2° (норма: +22,1°С).

В первой декаде ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью от +5+10°С до +15+20°С, днем от +19+24°С до +29+34°С.

Во второй и третьей декадах ожидается колебание температуры воздуха ночью от +15+20°С до +20+25°С, днем от +29+34°С до очень сильной жары +36+41°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 59 мм).

Кратковременные дожди, грозы ожидаются в середине и в конце первой, в начале и в середине второй, в конце третьей декады. Ветер 3-8, порывы 12 м/с ожидаются часто в течение месяца. Пыльная буря прогнозируется в середине и в конце первой, в середине второй, в конце третьей декады. Град – в середине месяца.

Консультативный прогноз погоды по Шымкенту

Средняя за месяц температура воздуха ожидается +26,1°С, что выше нормы на 1,7° (норма: +24,4°С).

В первой декаде ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью от +9+14°С до +20+25°С, днем от +23+28°С до +32+37°С.

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от +22+27°С до +17+22°С, днем от сильной жары +42°С до +37°С.

В третьей декаде ожидается понижение температуры воздуха ночью от +22+27°С до +17+22°С, днем от +34+39°С до +29+34°С. Затем – повышение температуры воздуха ночью от +17+22°С до +23+28°С, днем от +29+34°С до очень сильной жары +41+46°С. В самом конце декады – понижение температуры воздуха ночью до +18+23°С, днем до сильной жары +36+41°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 24 мм).

Кратковременные дожди, грозы ожидаются в начале и во второй половине первой, в начале второй декады. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца. Пыльная буря ожидается в конце первой, часто во второй декаде, в начале и в конце третьей декады.

"Примечание: консультативный прогноз погоды на месяц корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется декадными прогнозами".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики сообщили, что в Казахстане ожидаются адская жара до +45°C и проливные дожди. С подробным прогнозом погоды на лето-2026 можете ознакомиться здесь.

