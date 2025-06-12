От 39-градусной жары до дождей с градом: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте

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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по трем мегаполисам на 13, 14 и 15 июня 2025 года. Из него следует, что в Шымкенте ожидается жара до +39°С, а в Астане и Алматы прогнозируются дожди с грозами и градом, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 13 июня: переменная облачность, днем временами дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью 2-7, днем 9-14, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +27+29°С.

переменная облачность, днем временами дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью 2-7, днем 9-14, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +27+29°С. 14 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +26+28°С.

переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +26+28°С. 15 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +24+26°С. Прогноз погоды по Алматы 13 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +29+31°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +29+31°С. 14 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +29+31°С.

переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +29+31°С. 15 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +29+31°С. Прогноз погоды по Шымкенту 13 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +34+36°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +34+36°С. 14 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +35+37°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +35+37°С. 15 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +37+39°С. Материал по теме Какие регионы Казахстана затронуло штормовое предупреждение О том, какой будет погода в Казахстане с 12 по 14 июня 2025 года, можете узнать по ссылке.

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