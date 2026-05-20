Общество

Проекты Алматинского горного кластера и получили поддержку Общественного совета и депутатов маслихата

маслихат, туризм, отдых, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 15:25
19 мая в Доме дружбы состоялось совместное заседание Общественного совета и Маслихата города Алматы, посвященное вопросам развития проектов Алматинского горного кластера и "Almaty Superski", сообщает Zakon.kz.

В ходе заседания были представлены две ключевые инициативы, направленные на развитие горного туризма и создание современной круглогодичной инфраструктуры Алматы.

Представленная концепция развития Алматинского горного кластера направлена на комплексное развитие горных территорий и формирование современной взаимосвязанной инфраструктуры. Проект предусматривает соединение курортов "Шымбулак" и "Oi-Qaragai" системой канатных дорог и трасс через ущелья Кимасар, Бутаковка и курорт "Pioneer", который сохранит свою социальную и инклюзивную направленность. Кроме того, были представлены инициативы "500К" по развитию массового спорта на природе, а также проект "Горная академия Алматы" по подготовке специалистов в сфере горного туризма.

В свою очередь проект "Almaty Superski" предусматривает создание современной круглогодичной горной экосистемы международного уровня. В рамках проекта планируется строительство новых подъемников, сети трасс различного уровня сложности, современной горной деревни с развитой туристической инфраструктурой, а также развитие летних видов отдыха – хайкинг-маршрутов, велотрасс и других активностей.

Принципиально важно, что экологическая устойчивость заложена в основу обоих проектов. В настоящее время ведется системная работа с научными институтами и профильными экспертами в области гидрологии, зоологии, почвоведения и других направлений экологических исследований.

Отдельно отмечено, что в рамках реализации проектов предусматривается сохранение социальной ориентированности курортной инфраструктуры, включая льготные условия для детей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, а также формирование доступной ценовой политики для посетителей.

По итогам заседания депутаты маслихата и члены Общественного совета выразили поддержку дальнейшей реализации проектов Алматинского горного кластера и "Almaty Superski", подчеркнув, что их реализация позволит обеспечить дополнительный вклад в экономику города на уровне порядка 300 млрд тенге ежегодно, а также создать более 10 тысяч рабочих мест в туристической отрасли и смежных секторах экономики.

