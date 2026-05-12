Алматы может стать круглогодичным горным центром. Бизнес и эксперты обсудили развитие горного кластера

12 мая в Алматы на площадке НИИ "Алматыгенплан" состоялось совещание, посвященное перспективам развития крупнейших туристических инфраструктурных проектов страны – Алматинского горного кластера и проекта "Almaty Superski".

Организатором выступила Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен".

В обсуждении приняли участие председатель президиума НПП РК Атамекен Канат Шарлапаев, заместитель акима города Алматы Нурлан Абдрахим, главный исполнительный директор Kazakh Tourism Development Ержан Еркинбаев, вице-министр туризма Бауыржан Рапиков, председатель комитета минэкологии Данияр Тургамбаев, представители регионального и отраслевого советов РПП, отраслевых ассоциаций, бизнес-сообщества, а также эксперты и разработчики проектов. В целом мероприятие собрало большое количество участников и стало площадкой для профессионального диалога о будущем горной туристической инфраструктуры региона.

Фото: акимат города Алматы

Председатель президиума НПП "Атамекен" Канат Шарлапаев в своем выступлении отметил важность системного подхода к развитию горного кластера, подчеркнув его стратегическое значение для экономики страны и долгосрочного роста туристической отрасли.

"Развитие горного кластера Алматы – это не просто инфраструктурные проекты, а формирование новой экономической модели, которая способна обеспечить устойчивый рост туризма, бизнеса и занятости. Необходимо укрепить статус Алматы как главного центра предпринимательства и ключевого магнита для туристов в Центральной Азии", – заявил он.

В ходе совещания руководителем управления туризма города Алматы Галией Токсеитовой была представлена концепция развития горного кластера Алматы, предусматривающая формирование единой взаимосвязанной инфраструктуры, развитие круглогодичного туристического предложения, повышение уровня сервиса и безопасности, а также интеграцию различных рекреационных зон в единую систему.

Одним из ключевых элементов обсуждения стал проект "Almaty Superski", он ориентирован на создание современной круглогодичной туристической инфраструктуры международного уровня и развитие Алматы как центра горного туризма Центральной Азии.

Согласно представленным материалам, проект предусматривает развитие инфраструктуры на территории 1022 гектаров, строительство 17 подъемников, более 60 километров трасс различного уровня сложности, а также создание современной горной деревни площадью 20 гектаров. При этом общая концепция развития Алматинского горного кластера включает строительство до 30 канатных дорог, развитие горнолыжных трасс общей протяженностью порядка 151 километров и увеличение пропускной способности до 30 тысяч человек в день.

Отдельно отмечалось, что проект ориентирован на круглогодичное использование инфраструктуры. Помимо зимнего туризма, предусмотрено развитие системы хайкинг-маршрутов, велотрасс, инфраструктуры для маунтинбайка, создание современных визит-центров и единого контура безопасности в горах.

Фото: акимат города Алматы

В ходе презентации разработчики акцентировали внимание на вопросах экологической устойчивости. Подчеркивалось, что при подготовке проекта ведется системная работа совместно с профильными научными институтами и экспертами в области экологии, гидрологии, зоологии, почвоведения и устойчивого природопользования. Представленные подходы предусматривают управление туристическими потоками, развитие организованной инфраструктуры и снижение антропогенной нагрузки на горную экосистему, что должно обеспечить баланс между развитием туризма и сохранением природной среды региона.

"Almaty Superski – это стратегический проект, который должен вывести туризм Алматы на новый уровень развития. Мы говорим не просто о строительстве горного курорта, а о создании современной круглогодичной туристической экосистемы международного уровня. Для Казахстана это возможность сформировать новый центр притяжения для туристов, инвестиций и международных спортивных событий. Пространство курорта станет доступным и удобным для каждого – независимо от возраста и физических возможностей", – отметил главный исполнительный директор Kazakh Tourism Development Ержан Еркинбаев.

Фото: акимат города Алматы

Значительная часть обсуждения была посвящена социально-экономическому эффекту реализации проекта. По представленным оценкам, количество внутренних туристов может вырасти с 1,7 млн до 3,4 млн человек к 2028 году, а въездной туризм — с 600 тыс. до 2,5 млн человек. Это, в свою очередь, создаёт потенциал для роста занятости в туристической сфере с 89,4 тыс. до 119 тыс. человек и увеличение налоговых поступлений с 91,5 млрд до 185,9 млрд тенге.

Участники совещания также отмечали, что страны Центральной Азии в последние годы активно инвестируют в развитие горной туристической инфраструктуры. В частности, современные курорты в Узбекистане и Кыргызстане уже формируют устойчивые туристические потоки и становятся точками притяжения для иностранных гостей. На этом фоне подчеркивалась важность ускоренного развития аналогичной инфраструктуры в Казахстане, учитывая высокий потенциал Алматы как крупнейшего туристического и транспортного хаба региона.

По мнению участников встречи, развитие Алматинского горного кластера способно стать серьезным драйвером для малого и среднего бизнеса, создавая новые возможности в сферах гостеприимства, общественного питания, транспорта, сервисных услуг и цифровых решений. Кроме того, проект соответствует государственным приоритетам по диверсификации экономики и развитию несырьевых отраслей.

Вместе с тем участники дискуссии отмечали, что реализация подобных инфраструктурных инициатив неизбежно сопровождается общественным обсуждением. В этой связи подчёркивалась важность сбалансированного подхода, учитывающего экономические, экологические и социальные аспекты развития территории.

Фото: акимат города Алматы

В целом встреча позволила сформировать общее понимание перспектив развития Алматинского горного кластера как долгосрочного проекта, способного повысить инвестиционную привлекательность Алматы, создать новые рабочие места и укрепить позиции Казахстана на международном туристическом рынке.