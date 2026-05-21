В Уйгурском районе 10 тысяч гектаров пастбищных земель преобразуют в посевные площади. На территориях, где ранее практически ничего не росло, фермеры внедряют цифровые технологии и рассчитывают получать высокие урожаи, сообщает Zakon.kz.

В частности, в сельском хозяйстве активно применяются современные технологии, системы капельного и дождевального орошения, а также автоматизированные устройства управления. Это позволяет эффективно использовать водные ресурсы и увеличивать объемы производства.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев посетил сельхозугодья и ознакомился с деятельностью хозяйств района.

Одним из предприятий, работающих в этом направлении, является компания "Harvest Agro". Проект, реализуемый в селе Калжат Уйгурского района, основан на внедрении цифровых технологий в агропромышленный комплекс. В него входят автоматизированная система орошения, оборудование для цифрового анализа почвы, датчики влажности, мониторинг состояния посевных площадей и элементы управления с использованием искусственного интеллекта. Основная цель проекта – формирование эффективной и устойчивой модели современного сельского хозяйства за счет рационального использования водных ресурсов.

Полная реализация проекта запланирована на 2026-2029 годы. Общая стоимость составляет 18,2 млрд тенге. После запуска предприятия будет создано 60 новых рабочих мест. Общая площадь земель составляет 4 500 гектаров. Планируется ежегодно выращивать 20 тысяч тонн кукурузы и 4 500 тонн сафлора. Готовую продукцию намерены экспортировать в страны Центральной Азии, а также на рынки Китая и Ирана.

Одним из ключевых направлений проекта является развитие современных систем орошения за счет использования подземных вод. Для этого ведутся работы по бурению скважин и созданию ирригационной инфраструктуры. Планируется пробурить 120 скважин и установить 120 дождевальных установок "Center Pivot". Глубина скважин достигает 300 метров, а необходимый объем подачи воды для каждой установки составляет 125-150 кубометров в час.

На первом этапе будет освоено 1 200 гектаров земли под выращивание сафлора. В настоящее время пробурено 30 скважин и ведется подготовка к установке 30 дождевальных систем.

Еще одним крупным предприятием, развивающим агропромышленный сектор Уйгурского района, является ТОО "Assem Kaljat". Компания реализует несколько стратегических проектов в сфере переработки сельхозпродукции, внедрения водосберегающих технологий и развития производственной инфраструктуры. Предприятие преобразовало 2 500 гектаров пастбищ в орошаемые земли и засеяло 12 сортов кукурузы. Пробурено 59 скважин глубиной 180-200 метров и установлено 59 трансформаторов. Кроме того, проложено более 40 километров линий электропередачи и свыше 300 километров магистральных труб капельного орошения различного диаметра.

В хозяйстве используются тракторы и комбайны марок Claas и Case, сеялки, дроны-распылители, навесные и прицепные агрегаты, а также погрузчики, бульдозеры и экскаваторы. Продукция поставляется не только на внутренний рынок, но и экспортируется в Узбекистан, Иран и Китай. Основными потребителями станут предприятия по производству крахмала, комбикормовые заводы, птицефабрики и фармацевтические компании.

В дальнейшем планируется строительство трех заводов: по первичной переработке и хранению кукурузы, производству поливинилхлоридных труб и выпуску систем капельного орошения. Общий объем инвестиций составит 23 млн долларов.

Марат Султангазиев посетил оба предприятия и поздравил их с началом реализации значимых проектов. По его словам, запуск современного агроиндустриального комплекса придаст новый импульс развитию экономики региона и укрепит его инвестиционный потенциал.

"Обе компании ориентированы не только на выращивание сельхозкультур, но и на их дальнейшую переработку. "Assem Kaljat" уже в этом году начнет строительство своего первого завода. В свою очередь "Harvest Agro" готов расширять производство в зависимости от объемов продукции. Будет обеспечен полный цикл – от производства гибридных семян до хранения и переработки готовой продукции. При этом приоритет отдается вовлечению неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот и превращению их в плодородные посевные площади. Сегодня активная работа по преобразованию пастбищ в орошаемые земли ведется в Жамбылском, Илийском и Уйгурском районах". Марат Султангазиев

По его словам, для Уйгурского района кукуруза имеет стратегическое значение. В условиях орошения средняя урожайность кукурузы достигает 7-8 тонн с гектара, а в передовых хозяйствах возможно получать до 14-16 тонн. Производимое зерно востребовано на внутреннем рынке для животноводства, комбикормового производства и пищевой промышленности.

Реализация проектов придаст новый импульс развитию агропромышленного комплекса региона и позволит вывести отрасль на новый уровень. Это будет способствовать эффективному использованию земельных и водных ресурсов, созданию новых рабочих мест и совершенствованию современной ирригационной инфраструктуры.