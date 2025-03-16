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Общество

В Казахстане планируют сократить посевные площади сахарной свеклы

МСХ, уборочная кампания, поле, свекла, урожай, , фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 11:45 Фото: pixabay
В 2024 году площади посевов сахарной свеклы в Казахстане увеличили почти в два раза – до 25,2 тысячи гектаров. Такие меры, а также господдержка и погодные условия позволили получить рекордный урожай в 1,3 млн тонн, сообщает Zakon.kz.

При этом, по информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства, объемы полученной свеклы превысили возможности переработки сахарных заводов. Предприятия из-за высокой закредитованности не обеспечили расширение мощности, предусмотренное в рамках Комплексного плана по развитию сахарной отрасли до 2026 года.

В частности, отправлять урожай на переработку из Жамбылской области пришлось на Аксуский завод и в Кыргызстан.

"В этой связи с учетом потенциала переработки действующих сахарных заводов и необходимости соблюдения агротехнологий в текущем году, по предварительным данным акиматов областей, прогнозная структура посевных площадей 2025 года составит 18,4 тыс. га", – пояснили в Минсельхозе.

В ведомстве добавили, что согласно планам по модернизации сахарных заводов страны, к 2026 году предполагается расширение мощности Меркенского завода с 3 тыс. до 4 тыс. тонн в сутки по сырью, установка нового технологического оборудования на Таразском сахарном заводе.

Также в течение двух лет в области Жетысу планируется расширение мощности Коксуского завода с 2,2 тыс. до 5 тыс. тонн в сутки.

Для обеспечения потребностей внутреннего рынка ТОО "Qazsugar CO" в Шу Жамбылской области разрабатывается проект строительства современного высокотехнологичного сахарного завода мощностью 8 тыс. тонн в сутки по сырью.

В АО "СПК "Павлодар" разработано ТЭО проекта по строительству сахарного завода в Аксу мощностью 8 тыс. тонн в сутки по сырью. В настоящее время ведутся переговоры с турецкой компанией для реализации проекта.

Арабская компания "Al Khaleej Sugar" в августе 2025 года намерена начать строительство завода в Алматинской области, завершение инфраструктурных работ запланировано на середину 2027 года.

Ранее стало известно, что в Казахстане планируют ввести запрет на ввоз яиц кур на территорию страны.

Андрей Дюсупов
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