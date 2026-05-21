В Алматы наградили работников культуры и искусства

В Алматы состоялась церемония награждения представителей сферы культуры и искусства, приуроченная ко Дню работников культуры и искусства, который отмечается 21 мая.

Сотрудникам были вручены государственные и ведомственные награды, почетные грамоты от имени министра культуры и информации РК, а также благодарственные письма от имени акима города Дархана Сатыбалды.

На торжественном мероприятии заместитель акима Алматы Абзал Нукенов поздравил работников культуры с профессиональным праздником и вручил государственные и ведомственные награды.

В ходе церемонии Абзал Нукенов отметил, что сфера культуры и искусства вносит неоценимый вклад в духовное развитие общества.

"Вы своим творчеством, талантом и преданностью профессии вносите значимый вклад в сохранение и развитие духовных и национальных ценностей. Благодаря вашему труду культура и искусство продолжают играть важную роль в жизни общества. Искренне благодарю вас за вклад в развитие сферы культуры", – отметил он.

В частности, указом президента Республики Казахстан за значительный вклад в сферу культуры и выдающиеся заслуги перед страной руководитель дома-музея имени Ахмета Байтурсынулы Райхан Сахыбековна Имаханбет была награждена орденом "Құрмет".

Также медалью "Ерен еңбегі үшін" был награжден солист-вокалист "Алматы әуендері" Абзал Сергазиевич Арыкбаев.

За большой вклад в развитие культуры и искусства медалью "Еңбек ардагері" были награждены следующие специалисты:

научный сотрудник дома-музея имени Ахмета Байтурсынулы Шара Абикеновна Боздакова;

руководитель цирковых номеров Казахского государственного цирка Курмангали Мукашевич Досбатыров;

начальник электромеханического цеха издательства "Дәуір" Жамал Камалович Момишов;

ведущий редактор издательства "Атамұра" Ирина Федоровна Самойлюк;

ветеран сферы культуры Гульнар Кудабаева;

специалист отдела продажи и распространения книг издательства "Мектеп" Марзия Тусипжановна Манабова;

деятель культуры Республики Казахстан, певица и исполнительница терме Бибажар Маханбетова.

Кроме того, нагрудным знаком "Мәдениет саласының үздігі" были награждены:

главный специалист отдела архивов и правового обеспечения Управления культуры Алматы Алмаз Каирылбекович Сартаев;

руководитель отдела организации концертов "Алматы әуендері" Меруерт Бахытжановна Мухамеджанова;

артисты театра традиционного искусства "Алатау" Саттар Кожамбиулы Ерубаев и Ондасын Имангалиулы Бесикбасов;

профессор исторического факультета Казахского национального университета имени аль-Фараби Досбол Сулейменович Байгунаков;

руководитель отдела технического обслуживания сцены "Алматы әуендері" Адиль Туманбекович Темержанов;

эксперты международной творческой организации Art Forum of Kazakhstan, преподаватели Республиканской специализированной казахской музыкальной школы-интерната имени Ахмета Жубанова Гульнар Ануарбековна Касымова и Дина Турлыкожаевна Базарова.

Также от имени министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Галимовны Балаевой ряду специалистов были вручены Почетные грамоты. В частности, награждены: