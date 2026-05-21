В Алматы наградили работников культуры и искусства
Сотрудникам были вручены государственные и ведомственные награды, почетные грамоты от имени министра культуры и информации РК, а также благодарственные письма от имени акима города Дархана Сатыбалды.
На торжественном мероприятии заместитель акима Алматы Абзал Нукенов поздравил работников культуры с профессиональным праздником и вручил государственные и ведомственные награды.
В ходе церемонии Абзал Нукенов отметил, что сфера культуры и искусства вносит неоценимый вклад в духовное развитие общества.
"Вы своим творчеством, талантом и преданностью профессии вносите значимый вклад в сохранение и развитие духовных и национальных ценностей. Благодаря вашему труду культура и искусство продолжают играть важную роль в жизни общества. Искренне благодарю вас за вклад в развитие сферы культуры", – отметил он.
В частности, указом президента Республики Казахстан за значительный вклад в сферу культуры и выдающиеся заслуги перед страной руководитель дома-музея имени Ахмета Байтурсынулы Райхан Сахыбековна Имаханбет была награждена орденом "Құрмет".
Также медалью "Ерен еңбегі үшін" был награжден солист-вокалист "Алматы әуендері" Абзал Сергазиевич Арыкбаев.
За большой вклад в развитие культуры и искусства медалью "Еңбек ардагері" были награждены следующие специалисты:
- научный сотрудник дома-музея имени Ахмета Байтурсынулы Шара Абикеновна Боздакова;
- руководитель цирковых номеров Казахского государственного цирка Курмангали Мукашевич Досбатыров;
- начальник электромеханического цеха издательства "Дәуір" Жамал Камалович Момишов;
- ведущий редактор издательства "Атамұра" Ирина Федоровна Самойлюк;
- ветеран сферы культуры Гульнар Кудабаева;
- специалист отдела продажи и распространения книг издательства "Мектеп" Марзия Тусипжановна Манабова;
- деятель культуры Республики Казахстан, певица и исполнительница терме Бибажар Маханбетова.
Кроме того, нагрудным знаком "Мәдениет саласының үздігі" были награждены:
- главный специалист отдела архивов и правового обеспечения Управления культуры Алматы Алмаз Каирылбекович Сартаев;
- руководитель отдела организации концертов "Алматы әуендері" Меруерт Бахытжановна Мухамеджанова;
- артисты театра традиционного искусства "Алатау" Саттар Кожамбиулы Ерубаев и Ондасын Имангалиулы Бесикбасов;
- профессор исторического факультета Казахского национального университета имени аль-Фараби Досбол Сулейменович Байгунаков;
- руководитель отдела технического обслуживания сцены "Алматы әуендері" Адиль Туманбекович Темержанов;
- эксперты международной творческой организации Art Forum of Kazakhstan, преподаватели Республиканской специализированной казахской музыкальной школы-интерната имени Ахмета Жубанова Гульнар Ануарбековна Касымова и Дина Турлыкожаевна Базарова.
Также от имени министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Галимовны Балаевой ряду специалистов были вручены Почетные грамоты. В частности, награждены:
- библиограф Национальной государственной книжной палаты РК Айжан Бектеновна Илгитаева;
- руководитель наборного цеха издательства "Дәуір" Светлана Касымкановна Мамытканова;
- хранитель фондов отдела хранения и учета фондов Объединения музеев города Алматы Алмас Сатыбалдыулы Сейсекенов;
- артистка Государственного театра кукол Гульвира Жумакановна Бейсембаева.
- Кроме того, благодарственными письмами министра были отмечены:
- артистка театра традиционного искусства "Алатау" Кенжегуль Ильясовна Жорабаева;
- специалист литературного отдела театра Ардак Оразгалиевич Беркимбаев;
- артист-инструменталист эстрадно-симфонического оркестра AlJazz Symphony организации "Алматы әуендері" Сергей Викторович Голивец.