Общество

В Алматы наградили работников культуры и искусства

Фото: акимат Алматы
В Алматы состоялась церемония награждения представителей сферы культуры и искусства, приуроченная ко Дню работников культуры и искусства, который отмечается 21 мая.

Сотрудникам были вручены государственные и ведомственные награды, почетные грамоты от имени министра культуры и информации РК, а также благодарственные письма от имени акима города Дархана Сатыбалды.

На торжественном мероприятии заместитель акима Алматы Абзал Нукенов поздравил работников культуры с профессиональным праздником и вручил государственные и ведомственные награды.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

В ходе церемонии Абзал Нукенов отметил, что сфера культуры и искусства вносит неоценимый вклад в духовное развитие общества.

"Вы своим творчеством, талантом и преданностью профессии вносите значимый вклад в сохранение и развитие духовных и национальных ценностей. Благодаря вашему труду культура и искусство продолжают играть важную роль в жизни общества. Искренне благодарю вас за вклад в развитие сферы культуры", – отметил он.
Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

В частности, указом президента Республики Казахстан за значительный вклад в сферу культуры и выдающиеся заслуги перед страной руководитель дома-музея имени Ахмета Байтурсынулы Райхан Сахыбековна Имаханбет была награждена орденом "Құрмет".

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Также медалью "Ерен еңбегі үшін" был награжден солист-вокалист "Алматы әуендері" Абзал Сергазиевич Арыкбаев.

За большой вклад в развитие культуры и искусства медалью "Еңбек ардагері" были награждены следующие специалисты:

  • научный сотрудник дома-музея имени Ахмета Байтурсынулы Шара Абикеновна Боздакова;
  • руководитель цирковых номеров Казахского государственного цирка Курмангали Мукашевич Досбатыров;
  • начальник электромеханического цеха издательства "Дәуір" Жамал Камалович Момишов;
  • ведущий редактор издательства "Атамұра" Ирина Федоровна Самойлюк;
  • ветеран сферы культуры Гульнар Кудабаева;
  • специалист отдела продажи и распространения книг издательства "Мектеп" Марзия Тусипжановна Манабова;
  • деятель культуры Республики Казахстан, певица и исполнительница терме Бибажар Маханбетова.
Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Кроме того, нагрудным знаком "Мәдениет саласының үздігі" были награждены:

  • главный специалист отдела архивов и правового обеспечения Управления культуры Алматы Алмаз Каирылбекович Сартаев;
  • руководитель отдела организации концертов "Алматы әуендері" Меруерт Бахытжановна Мухамеджанова;
  • артисты театра традиционного искусства "Алатау" Саттар Кожамбиулы Ерубаев и Ондасын Имангалиулы Бесикбасов;
  • профессор исторического факультета Казахского национального университета имени аль-Фараби Досбол Сулейменович Байгунаков;
  • руководитель отдела технического обслуживания сцены "Алматы әуендері" Адиль Туманбекович Темержанов;
  • эксперты международной творческой организации Art Forum of Kazakhstan, преподаватели Республиканской специализированной казахской музыкальной школы-интерната имени Ахмета Жубанова Гульнар Ануарбековна Касымова и Дина Турлыкожаевна Базарова.

Также от имени министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Галимовны Балаевой ряду специалистов были вручены Почетные грамоты. В частности, награждены:

  • библиограф Национальной государственной книжной палаты РК Айжан Бектеновна Илгитаева;
  • руководитель наборного цеха издательства "Дәуір" Светлана Касымкановна Мамытканова;
  • хранитель фондов отдела хранения и учета фондов Объединения музеев города Алматы Алмас Сатыбалдыулы Сейсекенов;
  • артистка Государственного театра кукол Гульвира Жумакановна Бейсембаева.
  • Кроме того, благодарственными письмами министра были отмечены:
  • артистка театра традиционного искусства "Алатау" Кенжегуль Ильясовна Жорабаева;
  • специалист литературного отдела театра Ардак Оразгалиевич Беркимбаев;
  • артист-инструменталист эстрадно-симфонического оркестра AlJazz Symphony организации "Алматы әуендері" Сергей Викторович Голивец.
Канат Болысбек
