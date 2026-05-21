В СКО отметили лучших работников культуры и искусства

Сегодня в Казахстане отмечают День работников культуры и искусства. В СКО в этот день чествовали артистов, библиотекарей, музейных работников, руководителей творческих коллективов, ветеранов отрасли и специалистов учреждений культуры.

Как отметил аким области Гауез Нурмухамбетов, этот праздник объединяет людей особого призвания – талантливых, творческих, преданных своему делу. Это те, кто сохраняет духовные ценности, укрепляет национальную идентичность и передает богатое культурное наследие.

"Мы чествуем театральных деятелей, музыкантов, писателей, художников, работников музеев, библиотек, архивов, домов культуры, коллективов концертных организаций – всех, кто своим трудом делает нашу жизнь богаче, содержательнее и духовно глубже. Как отметил глава государства: "Культура определяет облик нации. Весь мир знакомится с нашей страной, прежде всего, через наше искусство. Мы – прямые наследники уникальной культуры Великой степи". Поэтому поддержка сферы культуры, сохранение исторического наследия и создание условий для развития творчества остаются важными направлениями государственной политики", – отметил аким области.

Фото: акимат СКО

Всего наградами различного уровня отмечены 43 представителя сферы культуры и искусства. Среди них – обладатели почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", медалей "Ерен еңбегі үшін" и "Еңбек ардагері", нагрудного знака "Мәдениет саласының үздігі", а также почетных грамот и благодарностей Министерства культуры и информации РК и акима области.

Фото: акимат СКО

Указом президента почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" присвоено руководителю ансамбля "Күдер" Тойкен Күдеровой. Она более 40 лет посвятила педагогической и творческой деятельности и стала основателем профессиональной школы игры на домбре в СКО. Благодаря ее авторской методике воспитана целая плеяда талантливых выпускников, а ее ученики завоевали более 150 медалей и званий лауреатов на конкурсах различного уровня.

Фото: акимат СКО

По инициативе Тойкен Күдеровой в 1995 году был создан первый в истории области ансамбль домбристов "Күдер". Благодаря ее работе звуки домбры звучали не только в Казахстане, но и за рубежом.

"Для меня большая честь получить почетное звание. Я выражаю благодарность главе государства за такую высокую награду, за проявленное доверие. Это плоды моего труда за 44 года. Эта награда – результат моего творческого и профессионального роста. Особую благодарность выражаю акиму области. Большое вам спасибо за постоянную поддержку", – сказала Тойкен Күдерова.

Фото: акимат СКО

Символично, что именно сегодня, в День работников культуры и искусства, глава государства выступил с инициативой о присвоении Казахскому музыкально-драматическому театру им. С. Муканова высокого звания "Академический". Праздничная церемония стала признанием труда людей, которые сохраняют культурную память, развивают искусство и вносят значительный вклад в духовную жизнь области.