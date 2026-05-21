#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
471.77
547.25
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
471.77
547.25
6.6
Общество

В СКО отметили лучших работников культуры и искусства

Фото: акимат СКО, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 18:56 Фото: акимат СКО
Сегодня в Казахстане отмечают День работников культуры и искусства. В СКО в этот день чествовали артистов, библиотекарей, музейных работников, руководителей творческих коллективов, ветеранов отрасли и специалистов учреждений культуры.

Как отметил аким области Гауез Нурмухамбетов, этот праздник объединяет людей особого призвания – талантливых, творческих, преданных своему делу. Это те, кто сохраняет духовные ценности, укрепляет национальную идентичность и передает богатое культурное наследие.

"Мы чествуем театральных деятелей, музыкантов, писателей, художников, работников музеев, библиотек, архивов, домов культуры, коллективов концертных организаций – всех, кто своим трудом делает нашу жизнь богаче, содержательнее и духовно глубже. Как отметил глава государства: "Культура определяет облик нации. Весь мир знакомится с нашей страной, прежде всего, через наше искусство. Мы – прямые наследники уникальной культуры Великой степи". Поэтому поддержка сферы культуры, сохранение исторического наследия и создание условий для развития творчества остаются важными направлениями государственной политики", – отметил аким области.
Фото: акимат СКО, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 18:56

Фото: акимат СКО

Всего наградами различного уровня отмечены 43 представителя сферы культуры и искусства. Среди них – обладатели почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", медалей "Ерен еңбегі үшін" и "Еңбек ардагері", нагрудного знака "Мәдениет саласының үздігі", а также почетных грамот и благодарностей Министерства культуры и информации РК и акима области.

Фото: акимат СКО, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 18:56

Фото: акимат СКО

Указом президента почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" присвоено руководителю ансамбля "Күдер" Тойкен Күдеровой. Она более 40 лет посвятила педагогической и творческой деятельности и стала основателем профессиональной школы игры на домбре в СКО. Благодаря ее авторской методике воспитана целая плеяда талантливых выпускников, а ее ученики завоевали более 150 медалей и званий лауреатов на конкурсах различного уровня.

Фото: акимат СКО, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 18:56

Фото: акимат СКО

По инициативе Тойкен Күдеровой в 1995 году был создан первый в истории области ансамбль домбристов "Күдер". Благодаря ее работе звуки домбры звучали не только в Казахстане, но и за рубежом.

"Для меня большая честь получить почетное звание. Я выражаю благодарность главе государства за такую высокую награду, за проявленное доверие. Это плоды моего труда за 44 года. Эта награда – результат моего творческого и профессионального роста. Особую благодарность выражаю акиму области. Большое вам спасибо за постоянную поддержку", – сказала Тойкен Күдерова.
Фото: акимат СКО, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 18:56

Фото: акимат СКО

Символично, что именно сегодня, в День работников культуры и искусства, глава государства выступил с инициативой о присвоении Казахскому музыкально-драматическому театру им. С. Муканова высокого звания "Академический". Праздничная церемония стала признанием труда людей, которые сохраняют культурную память, развивают искусство и вносят значительный вклад в духовную жизнь области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
21 мая в Казахстане отмечается день работников культуры
08:10, Сегодня
День работников культуры и искусства празднуют в Казахстане
В СКО чествовали работников культуры и искусства
23:06, 26 мая 2023
В СКО чествовали работников культуры и искусства
Фото: акимат Алматы
18:51, Сегодня
В Алматы наградили работников культуры и искусства
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Top Rank Boxing
19:10, Сегодня
Александр Усик прокомментировал слух о возвращении Ломаченко на ринг
Фото: qjl.kz
18:53, Сегодня
"Кайрат-Жастар" обыграл "Туран" в центральном матче 7-го тура Первой лиги
Фото: WTA
18:19, Сегодня
Макарова оценила шанс Рыбакиной стать первой ракеткой мира по итогам "Ролан Гаррос"
Елена Рыбакина
18:06, Сегодня
Трудная сетка: какие перспективы у Елены Рыбакиной на "Ролан Гаррос"-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: