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Общество

Оператор Tele2/Altel улучшил связь в десятках СНП по всему Казахстану

Связь в СНП по всему Казахстану , фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 16:55 Фото: пресс-служба Tele2/Altel
Компания использует все доступные возможности для улучшения сигнала в отдаленных селах Казахстана.

Для улучшения сигнала в СНП применяется комплексный подход: синергия технологии передачи мобильных данных и спутникового интернета. Это дает быстрый эффект: уже сейчас в 40 СНП скорость интернета выросла в десять раз. Улучшения сигнала от Tele2/Altel зафиксированы в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Мангыстауской, Карагандинской, Кызылординской и Павлодарской областей.

Tele2/Altel стремится не только закрывать так называемые "белые пятна", проводя интернет туда, где до этого не было сигнала, но и активно улучшает сеть в различных регионах страны. При этом технические специалисты компании используют лучшие решения на рынке. К примеру, продукты Starlink, у которой появился наземный шлюз для выхода в интернет. Это позволяет оператору внедрять технологию как в качестве альтернативы, так и аналога традиционных GEO технологий. Все вышеупомянутые шаги приводят к улучшения c увеличением пропускной способности каждой БС в СНП, благодаря чему снижаются задержки при передаче данных и растет скорость интернета.

Tele2/Altel является лидером по потреблению мобильных данных в стране. Благодаря постоянной работе по улучшению сети ее пропускные способности растут с каждым днем. Уже сейчас каждый абонент оператора в среднем потребляет 40 гигабайт в месяц. И цифра будет только расти вверх. Это требует от компании постоянных инвестиций в инфраструктуру, строительство БС и их модернизацию.

Связь в СНП по всему Казахстану , фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 16:55

Фото: пресс-служба Tele2/Altel

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Айсулу Омарова
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