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Общество

Центр притяжения знаний: Bank RBK поддержал запуск центра LEDS в столице

Центр LEDS , фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 10:00 Фото: Bank RBK
В Астане начал работу Семейный образовательный центр LEDS, открывшийся при поддержке Bank RBK.

Финансирование Банка было направлено на приобретение помещения для запуска современного центра нового формата, в котором дети, школьники, студенты и даже взрослые смогут получать новые знания, изучать иностранные языки, развивать творческие и спортивные способности, а также заводить новых друзей и полезные знакомства.

Концепция LEDS построена вокруг идеи комплексного развития: получить качественное обучение по самым разным направлениям теперь можно в одном месте. Сильной стороной центра является мощный языковой блок, включающий изучение казахского, английского, французского, немецкого, китайского, корейского и турецкого языков. Формат центра охватывает все образовательные этапы – от раннего развития по методике Монтессори и предшкольной подготовки до помощи с текущими уроками и сильной базы для старшеклассников. Здесь целенаправленно готовят к сдаче ЕНТ, госэкзаменов и поступлению в ведущие школы, включая НИШ, РФМШ и лицей "Білім-Инновация", и вузы страны и мира.

"Для Bank RBK важно поддерживать образовательные проекты с глубоким социальным значением. Новый центр LEDS как раз относится к таким инициативам. Здесь создано пространство, где дети смогут развиваться, получать новые знания, раскрывать свои способности и реализовывать потенциал в нынешнем меняющемся мире. Мы рады, что поддержка Банка помогла этому проекту перейти от идеи к реальному делу, очень важному и полезному для Астаны. Желаем нашим партнерам удачи и плодотворного развития", – подчеркнула председатель правления Bank RBK Наталья Акентьева.

Идея создания образовательного центра родилась у его основателя Абзала Мамбеталинова и его супруги Асель еще в 2018 году, когда молодая семья столкнулась с поиском школы для своего первого ребенка. Тогда в быстро растущей столице сохранялся высокий запрос на качественные образовательные услуги, дополнительные занятия и современные форматы развития детей. Позже, во время жизни в Швейцарии, где его дети получали образование по европейской системе, идея получила новый импульс. Этот опыт помог по-новому взглянуть на роль языковой среды, раннего развития и комплексного образования, когда ребенок растет не только в академическом плане, но и творчески, социально и эмоционально.

"Для нас LEDS – это дело, выросшее из любви, родительского опыта и желания создать для детей уникальную среду, совмещающую качественное и разностороннее образование с концепцией "коммьюнити центра", где помимо знаний, обучающиеся могут с удовольствием провести свой досуг. Искренне надеемся, что наш центр станет местом, где раскрываются таланты, формируется уверенность в себе и закладывается прочный фундамент для будущих побед. Мы благодарны Bank RBK за поддержку и профессиональное сопровождение на важном для нас этапе. Благодаря банку мы смогли приобрести помещение и открыть центр, о котором давно мечтали", – отметил основатель и директор центра Абзал Мамбеталинов.

Площадь LEDS составляет 850 кв. метров. Здесь оборудованы 18 учебных кабинетов, спортивный зал, мини-центр, большой холл, учительская и зона отдыха. Помимо академических программ, здесь активно развивают творческий и личностный потенциал детей и подростков. В центре открыты востребованные направления: от актерского мастерства, ораторского искусства и живописи до танцев, балета, дзюдо и каратэ. На старте проекта LEDS принял первых 19 обучающихся. Здесь начались занятия по подготовке к школе, общее количество дошкольников в ближайшее время должно достигнуть 30. В летний период на базе центра функционирует детский лагерь по уникальной концепции "10 стран за 10 дней", в котором за шесть двухнедельных сезонов смогут отдохнуть около 60 детей.

Отдельное внимание здесь уделяется социальной составляющей. Центр уже предоставил нескольким воспитанникам из детского учреждения "SOS Детская деревня Астана" возможность бесплатно отдохнуть в летнем лагере. А для детей из многодетных и социально уязвимых семей предусмотрены льготные условия. Часть дохода центра планируется направлять на благотворительные цели.

Реализация проекта уже позволила создать 11 новых рабочих мест для педагогического состава и административного персонала. В дальнейшем центр планирует расширять команду, привлекая как опытных преподавателей с многолетним стажем из столичных университетов, так и молодых специалистов, получивших образование за рубежом, в НИШ и РФМШ.

Открытие LEDS стало важным шагом для развития частной образовательной инфраструктуры столицы. При поддержке Bank RBK в Астане появилось пространство, где учеба, творчество, спорт и забота о ребенке соединяются в единую систему, помогая детям увереннее раскрывать свои способности и двигаться к новым достижениям.

Лицензия №1.2.100/245/41, выданная АРРФР 05.04.2021 г.

Партнерский материал

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Айсулу Омарова
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