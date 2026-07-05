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Общество

В СКО стартовал самый ожидаемый летний фестиваль Qyzyljar Music Fest

Фото: акимат СКО, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 22:20 Фото: акимат СКО
В СКО стартовал V Международный фестиваль "Qyzyljar Music Fesе", посвященный 100-летию выдающегося оперного певца Ермека Серкебаева – одно из самых ожидаемых культурных событий лета. Главная площадь Петропавловска вновь стала центром притяжения для жителей и гостей города.

Открытие фестиваля было посвящено этнической музыке. На сцене выступили творческие коллективы региона, оркестр казахских народных инструментов, артисты районов, а специальным гостем стал известный этно-фольклорный ансамбль "HasSak".

Фото: акимат СКО, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 22:20

Фото: акимат СКО

Масштаб первого дня фестиваля почувствовали и зрители, которые пришли на площадь целыми семьями. Для многих такие вечера стали возможностью не просто послушать музыку, а провести летний вечер в самом сердце города.

"Очень классно, что летом есть куда выйти после работы. Приходишь на площадь – и сразу чувствуешь атмосферу праздника. Музыка, люди, огни, настроение – город будто оживает", – поделилась жительница Петропавловска Мария Токушева.
Фото: акимат СКО, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 22:20

Фото: акимат СКО

"Понравилось, что каждый день будет что-то новое. Сегодня этномузыка, дальше танцы, DJ-батл, классика, гала-концерт. Это действительно интересно для разных поколений. Можно приходить всей семьей", – сказал житель города Ернар Абишев.
Фото: акимат СКО, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 22:20

Фото: акимат СКО

Как отметили в областном управлении культуры, фестиваль за несколько лет стал не просто музыкальным проектом, а настоящим культурным брендом региона.

"Qyzyljar Music Fesе – это открытая площадка, где встречаются традиции и современное искусство. Для нас важно, чтобы жители и гости города могли видеть сильные творческие проекты, слышать артистов высокого уровня и чувствовать, что культурная жизнь региона развивается. Фестиваль проходит под открытым небом, в центре города, и именно это создает особую атмосферу живого общения и единства", – отметили в управлении.

Фестиваль продлится до 10 июля. 6 июля гостей ждет вечер современного танца, специальной гостьей которого станет финалистка международного проекта Red Bull Dance Your Sеyle Руфина Карева.

Фото: акимат СКО, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 22:20

Фото: акимат СКО

7 июля главная площадь наполнится ритмами музыкального DJ-батла, 8 июля станет днем эстрадной музыки, 9 июля пройдет вечер классической музыки с участием заслуженного деятеля РК Зарины Алтынбаевой и итальянского оперного певца Angelo Forеe.

Завершится фестиваль 10 июля большим гала-концертом с участием популярного казахстанского исполнителя Alem.

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Канат Болысбек
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