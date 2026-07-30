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Общество

LRT в Астане запускает новую систему тарифов с 1 августа

Астанинский легкорельсовый транспорт, ЛРТ, LRT, железнодорожный общественный транспорт, станция ЛРТ, станции ЛРТ, станция LRT, станции LRT, проект ЛРТ, проект LRT, вагон ЛРТ, вагоны ЛРТ, вагон LRT, вагоны LRT, Астана, ЛРТ в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 15:20 Фото: akorda.kz
С 1 августа 2026 года на линии легкорельсового транспорта Tarlan Astana начнет действовать обновленная тарифная система, сообщает Zakon.kz.

По данным компании City Transportation Systems, стоимость разовой поездки составит 200 тенге.

Для пассажиров также предусмотрены проездные:

  • на 1 день – 500 тенге;
  • на 3 дня – 1 500 тенге;
  • на 5 дней – 2 500 тенге;
  • на 10 дней – 4 000 тенге;
  • на 15 дней – 5 000 тенге;
  • на месяц – 7 500 тенге;
  • на три месяца – 20 000 тенге.

Кроме того, можно приобрести пакеты поездок:

  • 5 поездок – 900 тенге;
  • 10 поездок – 1 800 тенге;
  • 20 поездок – 3 500 тенге;
  • 30 поездок – 5 000 тенге.

Также известно, что месячные проездные будут действовать по особому принципу.

Если билет приобрести до 15-го числа включительно, пользоваться им можно будет до конца текущего месяца. При покупке после 15-го числа проездной начнет действовать с 1-го числа следующего месяца.

Дневные проездные и пакеты поездок активируются при первой валидации и действуют либо до конца календарного дня, либо до полного использования оплаченных поездок.

В компании также уточнили, что при утере транспортной карты действующие тарифы не восстанавливаются и не переносятся на новую карту.

Пока новые тарифы действуют только на линии LRT. В дальнейшем систему планируют интегрировать с автобусной сетью Астаны.

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 15:20
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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