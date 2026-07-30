LRT в Астане запускает новую систему тарифов с 1 августа
По данным компании City Transportation Systems, стоимость разовой поездки составит 200 тенге.
Для пассажиров также предусмотрены проездные:
- на 1 день – 500 тенге;
- на 3 дня – 1 500 тенге;
- на 5 дней – 2 500 тенге;
- на 10 дней – 4 000 тенге;
- на 15 дней – 5 000 тенге;
- на месяц – 7 500 тенге;
- на три месяца – 20 000 тенге.
Кроме того, можно приобрести пакеты поездок:
- 5 поездок – 900 тенге;
- 10 поездок – 1 800 тенге;
- 20 поездок – 3 500 тенге;
- 30 поездок – 5 000 тенге.
Также известно, что месячные проездные будут действовать по особому принципу.
Если билет приобрести до 15-го числа включительно, пользоваться им можно будет до конца текущего месяца. При покупке после 15-го числа проездной начнет действовать с 1-го числа следующего месяца.
Дневные проездные и пакеты поездок активируются при первой валидации и действуют либо до конца календарного дня, либо до полного использования оплаченных поездок.
В компании также уточнили, что при утере транспортной карты действующие тарифы не восстанавливаются и не переносятся на новую карту.
Пока новые тарифы действуют только на линии LRT. В дальнейшем систему планируют интегрировать с автобусной сетью Астаны.
Официальный запуск LRT в Астане состоялся 16 мая 2026 года при участии президента Казахстана, а для обычных пассажиров и жителей города движение поездов открылось в воскресенье, 17 мая 2026 года.