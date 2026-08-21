#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
458.23
535.99
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
458.23
535.99
5.46
Общество

Казахстанцы пожаловались на сбои в работе eGov.kz и госсайтов – что ответили в НИТ

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 17:43 Фото: gov4c.kz
Казахстанцы сегодня, 21 августа 2026 года, пожаловались на сбои в работе электронного правительства eGov.kz и других государственных сайтов. На это отреагировали в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (НИТ), сообщает Zakon.kz.

По данным Detector404.kz, число жалоб на работу портала eGov.kz резко выросло за последние часы. Также пользователи рассказали о сбоях в сервисе "Е-Өтініш" и на сайтах некоторых госорганов.

"Информационные системы государственных органов, включая eGov.kz и другие государственные цифровые ресурсы, работали и работают в штатном режиме. В связи с повышенной активностью внешнего интернет-трафика сработали механизмы защиты казахстанского интернета, что привело к кратковременной недоступности отдельных госсайтов в сети Интернет. Защитные механизмы своевременно отреагировали на внешнюю активность и обеспечили безопасность национальной цифровой инфраструктуры", – объяснили в пресс-службе АО в пятницу.

В настоящее время, как подчеркнули в НИТ, трафик восстановлен, доступ к ресурсам осуществляется в штатном режиме.

"Специалисты продолжают мониторинг ситуации и работу по обеспечению стабильного доступа к цифровым сервисам. Все системы и инфраструктура АО "НИТ" функционируют в штатном режиме. Информацию о сбоях не подтверждаем", – заключили в пресс-службе АО.

18 августа 2026 года казахстанцам показали, как найти нужную услугу в новой версии eGov.kz.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись
11:11, 06 августа 2026
Казахстанцы пожаловались на сбои в работе eGov.kz: названа причина
Получение ЭЦП удаленно: казахстанцы пожаловались на сбои в работе eGov.kz
18:06, 22 мая 2024
Получение ЭЦП удаленно: казахстанцы пожаловались на сбои в работе eGov.kz
eGov.kz, новая версия, сайт, поиск
16:16, 19 августа 2026
Казахстанцам показали, как найти нужную услугу в новой версии eGov.kz
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Одна из схваток на турнире
17:43, Сегодня
Казахстан за день потерпел третье поражение подряд от США на чемпионате мира по борьбе
Умар Нурмагомедов
17:26, Сегодня
Тренер Мендес заявил, что Махачев - лучший в мире, а Нурмагомедов идёт к этому
Одна из схваток на турнире
17:06, Сегодня
"Вольник" Нурасыл Асамбек победил украинца и француза, но проиграл американцу на ЧМ-2026
С кем может сыграть &quot;Кайрат&quot; в Лиге Конференций, если вылетит из Лиги Европы
16:59, Сегодня
С кем может сыграть "Кайрат" в Лиге Конференций, если вылетит из Лиги Европы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: