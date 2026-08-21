Казахстанцы пожаловались на сбои в работе eGov.kz и госсайтов – что ответили в НИТ

Казахстанцы сегодня, 21 августа 2026 года, пожаловались на сбои в работе электронного правительства eGov.kz и других государственных сайтов. На это отреагировали в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (НИТ), сообщает Zakon.kz.

По данным Detector404.kz, число жалоб на работу портала eGov.kz резко выросло за последние часы. Также пользователи рассказали о сбоях в сервисе "Е-Өтініш" и на сайтах некоторых госорганов.

"Информационные системы государственных органов, включая eGov.kz и другие государственные цифровые ресурсы, работали и работают в штатном режиме. В связи с повышенной активностью внешнего интернет-трафика сработали механизмы защиты казахстанского интернета, что привело к кратковременной недоступности отдельных госсайтов в сети Интернет. Защитные механизмы своевременно отреагировали на внешнюю активность и обеспечили безопасность национальной цифровой инфраструктуры", – объяснили в пресс-службе АО в пятницу.

В настоящее время, как подчеркнули в НИТ, трафик восстановлен, доступ к ресурсам осуществляется в штатном режиме.

"Специалисты продолжают мониторинг ситуации и работу по обеспечению стабильного доступа к цифровым сервисам. Все системы и инфраструктура АО "НИТ" функционируют в штатном режиме. Информацию о сбоях не подтверждаем", – заключили в пресс-службе АО.

18 августа 2026 года казахстанцам показали, как найти нужную услугу в новой версии eGov.kz.