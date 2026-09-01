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Общество

3,5 млрд тенге в человеческий капитал: вклад BI Group в профессионализацию строительной отрасли

3,5 млрд тенге в человеческий капитал: вклад BI Group в профессионализацию строительной отрасли, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 15:15 Фото: пресс-служба BI Group
В Алматы журналистам и блогерам показали, как на практике обучают современным строительным технологиям. Знакомство с работой специалистов прошло в тренинг-центре BuildEx, где сотрудники и партнеры BI Group отрабатывают процессы и стандарты качества, сообщает Zakon.kz.

Построить современное здание только за счет технологий и материалов невозможно: важны квалификация специалистов, соблюдение стандартов и постоянное развитие навыков. В BuildEx обучение максимально приближено к реальной стройке. Теория здесь закрепляется практикой: сотрудники работают с конструктивами, профессиональными инструментами и технологиями, которые применяются на проектах BI Group.

"Самое главное для нас – это качество. Цену можно регулировать, хорошую локацию – найти, срок – спланировать. Гораздо важнее в любых аспектах строительства именно качество. Мы изучили опыт отечественных и зарубежных строителей. Таких масштабных учебных центров с большими инвестициями, где обучают практическим навыкам, в мире не так много. Цель BuildEx – дать возможность на практике пройти весь рабочий процесс и научиться выполнять задачи качественно и в срок", – отметил директор тренинг-центра BuildEx Мухаммеджан Абишев.
3,5 млрд тенге в человеческий капитал: вклад BI Group в профессионализацию строительной отрасли, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 15:15

Фото: пресс-служба BI Group

3,5 млрд тенге в человеческий капитал: вклад BI Group в профессионализацию строительной отрасли, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 15:15

Фото: пресс-служба BI Group

Так меняется привычное представление о профессии строителя. Если раньше ее видели как физическую работу непосредственно на площадке, то сейчас эта специальность связана с современными технологиями и постоянным улучшением навыков.

3,5 млрд тенге в человеческий капитал: вклад BI Group в профессионализацию строительной отрасли, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 15:15

Фото: пресс-служба BI Group

Аблайхан Абилханов устроился в BI Group, будучи уже опытным специалистом. До этого он хорошо знал техническую сторону строительных процессов. Работа в BuildEx позволила ему развиваться в качестве наставника – учиться передавать свои знания другим, находить подход к людям и понятно объяснять сложные вещи.

"Я 10 лет работал своими руками. Здесь все тренеры опытные, они постоянно совершенствуют свои скиллы. С техническим выполнением различных задач у меня сложностей никогда не было. В тренинг-центре научился лучше общаться с людьми. Понял, как правильно учить, и развил свои коммуникативные способности", – поделился корпоративный тренер BI Group Аблайхан Абилханов.
3,5 млрд тенге в человеческий капитал: вклад BI Group в профессионализацию строительной отрасли, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 15:15

Фото: пресс-служба BI Group

Обучение в BuildEx не ограничивается сотрудниками компании. BI Group также работает с партнерами, стремясь развивать профессиональные компетенции и повышать стандарты в строительной отрасли в целом. Сегодня сеть BuildEx объединяет четыре тренинг-центра – в Астане, Алматы, Шымкенте и Ташкенте. В совокупности они могут обучать до 30 тыс. человек ежегодно.

3,5 млрд тенге в человеческий капитал: вклад BI Group в профессионализацию строительной отрасли, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 15:15

Фото: пресс-служба BI Group

В строительство и развитие сети тренинг-центров компания инвестировала более 3,5 млрд тенге. Эти вложения направлены на развитие строительного рынка и являются вкладом холдинга в отрасль.

"Мы 31 год на рынке. Сегодня по объему строительства мы №1 в СНГ и на Ближнем Востоке, компания входит в престижные мировые рейтинги. У нас несколько подразделений: мы строим жилые комплексы, дороги и социальные объекты. Также в состав холдинга входит BI Education, которое развивает образовательное направление. Накопленный опыт и масштаб компании позволяют нам способствовать повышению профессиональных стандартов во всей отрасли", – рассказал директор по развитию BI Group Алишер Едилов.
3,5 млрд тенге в человеческий капитал: вклад BI Group в профессионализацию строительной отрасли, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 15:15

Фото: пресс-служба BI Group

От BuildEx – к готовым зданиям

Вторая часть пресс-тура прошла в формате гембы.

Гемба – это, по сути, посещение строительной площадки, где создается продукт, для улучшения процессов, снижения потерь и принятия решений на месте.

Гости посетили бигвилль Arena City, чтобы увидеть, как труд специалистов, строительные технологии и стандарты качества образуют комфортную городскую среду.

Бигвилль предполагает создание полноценной экосистемы, где есть все:

  • современные жилые дома с продуманными планировками;
  • детские сады и школы;
  • спортивные и медицинские центры;
  • торговые и развлекательные зоны;
  • пешеходные улицы, парки и зоны отдыха;
  • смарт-инфраструктура для удобства жителей.

Часть территории уже сформирована и живет своей жизнью, одновременно продолжается строительство новых очередей.

3,5 млрд тенге в человеческий капитал: вклад BI Group в профессионализацию строительной отрасли, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 15:15

Фото: пресс-служба BI Group

Здесь становится понятен главный принцип бигвилля: ценность создается не только внутри отдельного дома, но и вокруг него – за счет благоустройства и качества. Клиентов к счастливому будущему сопровождает департамент, который так и называется – "отдел счастья".

"После покупки квартиры или коммерческого помещения до момента передачи ключей проходит определенное время. На этом этапе у клиентов часто возникают вопросы: как идет строительство, к кому можно обратиться, что будет происходить дальше. Моя задача – сопровождать их на всем этом пути. В бигвилле Arena City я веду клиентов по каждому проекту – от момента покупки до передачи ключей", – пояснил менеджер отдела счастья BI Group Алишер Шерниязов.

Сейчас BI Group строит три бигвилля в Алматы: Arena City, Dream City и Jibek Joly. Скоро компания запустит еще два, предлагая покупателям новые стандарты комфорта.

Почему важна стадия развития

Для рынка недвижимости развитие бигвиллей интересно и с инвестиционной точки зрения. По мере появления новых объектов инфраструктуры и заселения территории повышается привлекательность района. Таким образом, новые бигвилли на старте могут представлять интерес для покупателей и инвесторов, которые рассчитывают на его развитие в долгосрочной перспективе.

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Пресс-тур в BuildEx и Arena City показал две стороны одного процесса. Вместе они дают возможность увидеть, как современное строительство начинается с подготовки специалистов и заканчивается созданием пространства, в котором люди будут жить, работать и проводить свободное время.

Ранее мы рассказывали, как BI Group открывает путь стартапам в строительстве.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Корреспондент
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