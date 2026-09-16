Штрафы, проверки и старые авто: в акимате Алматы ответили на главные вопросы о LEZ

В Алматы с апреля 2026 года в пилотном режиме работает зона с низким уровнем выбросов (LEZ). Что это значит для автомобилистов? Будут ли проверять машины, запретят ли старые автомобили и появятся ли штрафы, рассказали Zakon.kz в пресс-службе городского акимата.

В ведомстве сразу подчеркивают главное: LEZ – это не запрет на старые автомобили.

"Основная задача зоны – выявлять машины с повышенными выбросами и постепенно снижать загрязнение воздуха в Алматы. Сейчас система только тестируется, поэтому обязательного обследования автомобилей и штрафов нет. При этом сам по себе возраст машины не является основанием для запрета". Пресс-служба акимата Алматы

Специалисты собрали основные вопросы и ответы простыми словами.

Что такое LEZ?

Это территория, где действуют специальные экологические правила. Они касаются не только автомобилей, но и других источников загрязнения воздуха.

Почему особое внимание автомобилям?

На транспорт приходится около 60% совокупных выбросов загрязняющих веществ в Алматы. Поэтому проверка автомобилей – один из способов снизить загрязнение воздуха.

Старые авто запретят?

Нет. Для LEZ-зоны имеет значение не год выпуска, а фактическое состояние автомобиля и уровень его выбросов. Старое авто с работающей системой очистки выхлопа может соответствовать нормативам. А вот новая машина с удаленным катализатором или неисправным двигателем может быть источником повышенных выбросов.

Что будут проверять?

У автомобиля измерят токсичность выхлопа или дымность, а также проверят наличие катализатора. Обследование смогут проходить бензиновые, дизельные и газовые автомобили.

Нужно ли проходить обследование сейчас?

Нет. Пока проходит пилотный проект, обследование не является обязательным. За его непрохождение штрафов нет.

Будут ли штрафовать за въезд в LEZ?

Пока нет. До завершения пилотного проекта техническое обследование проводится без применения штрафов. Для введения ответственности и всех ограничений акимат города должен утвердить границы зоны низких выбросов.

Конкретные сроки и параметры ограничений будут зависеть от результатов пилота.

Сколько будет стоить техобследование?

Стоимость техобследования акиматом не устанавливается. Цена определяется рынком. Операторы, заключившие договор и допущенные к проведению техобследования, самостоятельно будут устанавливать стоимость своих услуг с учетом рыночных условий.

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Этот проект запущен в апреле 2026 года и работает в тестовом формате до 31 декабря 2026 года.

Подробно о том, что изменится для автомобилистов Алматы, можно прочитать по этой ссылке.