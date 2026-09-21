Новый CEO, новый iPhone, новый цвет: компания Apple начинает осень с громких перемен

Для компании Apple эта осень началась сразу с двух перемен: корпорация встретила новый сезон с новым CEO – Джоном Тернусом, который с 1 сентября сменил Тима Кука, – и новой линейкой устройств, сообщает Zakon.kz.

iPhone 18 Pro: осень в цвете бургунди

Новый цвет iPhone уже вызвал восторг в соцсетях, ведь компания Apple сделала ставку на глубокий бургунди – оттенок, который доминирует на подиумах этой осенью. Теперь его можно увидеть не только в гардеробах, но и в руках пользователей. Вместе с бургунди в линейке остались классические черный и серебристый, а также светло-голубой.

Но новый цвет – далеко не единственное, чем решил удивить iPhone 18 Pro. Одним из главных обновлений стала основная камера Fusion 48 Мп с переменной диафрагмой. Проще говоря, камера теперь умеет сама менять количество света, которое попадает на матрицу, в зависимости от условий съемки.

Зачем это нужно? Например, для портрета можно сильнее размыть фон, а для пейзажа – сделать так, чтобы больше деталей в кадре оставались резкими.

Для тех, кто хочет больше контроля, появился режим Pro Controls – можно вручную настроить диафрагму, выдержку и баланс белого.

Фронтальная камера Center Stage получила 18 Мп и умеет автоматически менять кадрирование, чтобы в него помещалось больше людей.

Изменился и Dynamic Island. Он стал заметно меньше, но при этом функциональнее: теперь он может одновременно отображать до трех действий в реальном времени.

Экран – 6,3-дюймовый Super Retina XDR с ProMotion до 120 Гц, а корпус выполнен из алюминия и получил защиту Ceramic Shield 2, что делает его еще более устойчивым к царапинам.

Больше мощности и меньше ожидания

Внутри iPhone 18 Pro работает новый A20 Pro – он не просто быстрее, а ориентирован на задачи искусственного интеллекта. Производительность выросла, а новая система охлаждения помогает дольше сохранять высокую скорость работы.

Apple Watch Series 12: часы, которые лучше вас понимают/Фото: Apple

При этом смартфон стал выносливее. iPhone 18 Pro рассчитан на до 36 часов воспроизведения видео, а Pro Max – до 43 часов. Зарядка тоже ускорилась: до 50% можно получить примерно за 15 минут при использовании зарядного устройства на 60 Вт.

Apple Watch Series 12: часы, которые лучше вас понимают

Apple Watch Series 12 получили новую систему Health Sensing System и чип S11. Часы измеряют пульс каждые пять секунд в течение дня, а работа сердечного ритма теперь отслеживается значительно чаще.

Главная новая функция – Readiness. Она анализирует активность, тренировочную нагрузку, показатели организма и качество сна, после чего выставляет оценку готовности от 0 до 10 и предлагает, как лучше провести день: восстановиться, снизить темп или, наоборот, дать себе максимальную нагрузку.

С автономностью тоже все стало приятнее: часы работают до 24 часов в обычном режиме и до 10 часов во время уличной тренировки. А 15 минут на зарядке дают до 12 часов дополнительной работы.

AirPods 5: тише снаружи, лучше внутри/Фото: Apple

У AirPods 5 две версии, одна поддерживает беспроводную зарядку. Обе получили улучшенное активное шумоподавление – эффективность выросла примерно на 50%. Наушники работают на чипе H2, а обновленная акустическая система делает звук более объемным. Режим прозрачности тоже стал естественнее – окружающие звуки звучат более привычно.

Базовая модель AirPods 5 работает до четырех часов без подзарядки, а версия с беспроводной зарядкой – до пяти часов. В обеих защита IP57, поэтому наушники лучше переносят контакт с водой.

Новинки уже совсем близко

Новые устройства уже доступны к предзаказу. В продажу iPhone 18 Pro, Apple Watch Series 12 и AirPods 5 поступят 25 сентября. Не пропустите старт – оформляйте предзаказ и выбирайте свой мощный апгрейд. Только в магазинах авторизованных партнеров компании Apple: iSpace, Sulpak, Mechta, Technodom, Evrika, Freedom Электроника, activ, Tele 2, Beeline.

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