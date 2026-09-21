#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
446.56
512.34
5.3
Общество

Новый CEO, новый iPhone, новый цвет: компания Apple начинает осень с громких перемен

iPhone, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 09:05 Фото: Apple
Для компании Apple эта осень началась сразу с двух перемен: корпорация встретила новый сезон с новым CEO – Джоном Тернусом, который с 1 сентября сменил Тима Кука, – и новой линейкой устройств, сообщает Zakon.kz.

iPhone 18 Pro: осень в цвете бургунди

Новый цвет iPhone уже вызвал восторг в соцсетях, ведь компания Apple сделала ставку на глубокий бургунди – оттенок, который доминирует на подиумах этой осенью. Теперь его можно увидеть не только в гардеробах, но и в руках пользователей. Вместе с бургунди в линейке остались классические черный и серебристый, а также светло-голубой.

Но новый цвет – далеко не единственное, чем решил удивить iPhone 18 Pro. Одним из главных обновлений стала основная камера Fusion 48 Мп с переменной диафрагмой. Проще говоря, камера теперь умеет сама менять количество света, которое попадает на матрицу, в зависимости от условий съемки.

Зачем это нужно? Например, для портрета можно сильнее размыть фон, а для пейзажа – сделать так, чтобы больше деталей в кадре оставались резкими.

Для тех, кто хочет больше контроля, появился режим Pro Controls – можно вручную настроить диафрагму, выдержку и баланс белого.

Фронтальная камера Center Stage получила 18 Мп и умеет автоматически менять кадрирование, чтобы в него помещалось больше людей.

Изменился и Dynamic Island. Он стал заметно меньше, но при этом функциональнее: теперь он может одновременно отображать до трех действий в реальном времени.

Экран – 6,3-дюймовый Super Retina XDR с ProMotion до 120 Гц, а корпус выполнен из алюминия и получил защиту Ceramic Shield 2, что делает его еще более устойчивым к царапинам.

Больше мощности и меньше ожидания

Внутри iPhone 18 Pro работает новый A20 Pro – он не просто быстрее, а ориентирован на задачи искусственного интеллекта. Производительность выросла, а новая система охлаждения помогает дольше сохранять высокую скорость работы.

Apple Watch, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 09:05

Apple Watch Series 12: часы, которые лучше вас понимают/Фото: Apple

При этом смартфон стал выносливее. iPhone 18 Pro рассчитан на до 36 часов воспроизведения видео, а Pro Max – до 43 часов. Зарядка тоже ускорилась: до 50% можно получить примерно за 15 минут при использовании зарядного устройства на 60 Вт.

Apple Watch Series 12: часы, которые лучше вас понимают

Apple Watch Series 12 получили новую систему Health Sensing System и чип S11. Часы измеряют пульс каждые пять секунд в течение дня, а работа сердечного ритма теперь отслеживается значительно чаще.

Главная новая функция – Readiness. Она анализирует активность, тренировочную нагрузку, показатели организма и качество сна, после чего выставляет оценку готовности от 0 до 10 и предлагает, как лучше провести день: восстановиться, снизить темп или, наоборот, дать себе максимальную нагрузку.

С автономностью тоже все стало приятнее: часы работают до 24 часов в обычном режиме и до 10 часов во время уличной тренировки. А 15 минут на зарядке дают до 12 часов дополнительной работы.

AirPods, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 09:05

AirPods 5: тише снаружи, лучше внутри/Фото: Apple

У AirPods 5 две версии, одна поддерживает беспроводную зарядку. Обе получили улучшенное активное шумоподавление – эффективность выросла примерно на 50%. Наушники работают на чипе H2, а обновленная акустическая система делает звук более объемным. Режим прозрачности тоже стал естественнее – окружающие звуки звучат более привычно.

Базовая модель AirPods 5 работает до четырех часов без подзарядки, а версия с беспроводной зарядкой – до пяти часов. В обеих защита IP57, поэтому наушники лучше переносят контакт с водой.

Новинки уже совсем близко

Новые устройства уже доступны к предзаказу. В продажу iPhone 18 Pro, Apple Watch Series 12 и AirPods 5 поступят 25 сентября. Не пропустите старт – оформляйте предзаказ и выбирайте свой мощный апгрейд. Только в магазинах авторизованных партнеров компании Apple: iSpace, Sulpak, Mechta, Technodom, Evrika, Freedom Электроника, activ, Tele 2, Beeline.

Партнерский материал

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
iPhone, продажи, Apple, цифры, телефоны
12:35, 02 августа 2025
Apple продала 3-миллиардный iPhone
Когда Apple представит iPhone 16
22:16, 26 августа 2024
Когда Apple представит iPhone 16
Apple
03:30, 21 апреля 2026
Тим Кук меняет должность в Apple
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Кадырбек Шынбаев
09:56, Сегодня
Кадырбек Шынбаев победил узбека в полуфинале и оспорит "золото" Азиады в ММА
Олжас Алтынбек на Азиатских играх
09:49, Сегодня
Каратист Олжас Алтынбек не сумел выйти в полуфинал Азиатских игр
Казахстанец Еркингали Буркиталин в стойке
09:45, Сегодня
Казахстанец Еркингали Буркиталин поборется за "золото" Азиады в Японии
Хоккеисты &quot;Номада&quot; празднуют гол в ворота соперников
09:42, Сегодня
Турнирная таблица чемпионат Казахстана по хоккею обрела единоличного лидера
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: