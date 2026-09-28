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Общество

Cистема позиционирования и подземная радиосвязь – как изменились условия работы на шахтах Qarmet

угольный департамент, диспетчер, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 11:00 Фото: Zakon.kz/Азамат Сыздыкбаев
Как контролировать безопасность шахтеров на глубине 700 метров? Остается ли проводная телефония единственным средством связи с поверхностью? На эти и многие другие вопросы журналисты получили наглядный ответ в Угольном департаменте компании Qarmet, передает корреспондент Zakon.kz.

За работой сотрудников, работающих в глубоких шахтах в Qarmet, следят 15 сотрудников диспетчерско-аналитического центра. Безопасность является одним из важнейших направлений в деятельности компании, поэтому центр оснащен самым современным оборудованием.

Система позиционирования помогает контролировать перемещение людей в шахты. Она четко показывает, сколько людей находится в шахтах, а сколько – над ними.

угольный департамент, диспетчер, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 11:00

Фото: Zakon.kz/Азамат Сыздыкбаев

"Тем самым, если мы курсор наведем на человека, мы увидим его данные полностью: фамилию, имя, табельный номер, должность его, какие приборы за ним закреплены. За ним закреплен светильник, мы видим, и переносной газоанализатор. Также показывается его конкретное местонахождение. Данная система обеспечивает безопасность людей под землей в части, находящейся на лампе пейджера. На пейджер приходят аварийные сообщения, также пейджер оборудован аварийной кнопкой SOS. Если человеку стало плохо или что-то с ним произошло, он нажимает эту кнопку, – тогда приходит к диспетчеру сигнал SOS и он отправляет туда спасательную бригаду", – рассказывает главный энергетик Угольного департамента Юрий Барковский.
угольный департамент, диспетчер, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 11:00

Фото: Zakon.kz/Азамат Сыздыкбаев

Кроме того, модифицированная система связи и видеонаблюдения позволяет отслеживать в режиме реального времени работу шахтеров на глубине до 700 метров. На огромном экране ведется видеонаблюдение за всеми шахтами одновременно. В случае необходимости диспетчеры центра выходят с шахтерами на прямую видеосвязь и последние имеют возможность доложить о ситуации.

угольный департамент, диспетчер, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 11:00

Фото: Zakon.kz/Азамат Сыздыкбаев

Кроме того, в центре проводится анализ основных производственных показателей по предприятиям Управления добычи. В целом в Угольном департаменте продолжается активная модернизация процесса добычи сырья. В данный момент ведется строительство клетьевых стволов, чего не делалось более 60 лет.

В целях улучшения условий труда регулярно приобретаются высокотехнологичные машины для ведения подземных работ.

Стоит отметить, что впервые за многие годы в компании работают все восемь шахт. Ожидается, что столь масштабная модернизация позволит до 2028 года добывать 9 млн тонн угля, согласно стратегическим планам Qarmet.

О том, как модернизация цехов позволит Qarmet производить больше металла, читайте в материале.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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