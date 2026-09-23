"Массаж для снятия стресса": казахстанку наказали после прямого эфира в TikTok

Жительница Талдыкоргана привлечена к ответственности за нецензурную лексику в прямом эфире в популярной социальной сети TikTok, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 23 сентября 2026 года, раскрыли в Департаменте полиции (ДП) области Жетысу:

"В ходе очередного мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили факт использования нецензурной лексики во время прямого эфира в TikTok. Нарушительницей оказалась 44-летняя жительница Талдыкоргана. Установлено, что ранее женщина уже дважды привлекалась к административной ответственности за аналогичные правонарушения. Однако, несмотря на принятые меры, она вновь допустила нарушение общественного порядка".

По данному факту полицейские собрали необходимые материалы и направили в суд.

"По результатам рассмотрения дела женщина признана виновной и привлечена к административной ответственности. С учетом наличия у нее малолетних детей суд назначил наказание в виде административного штрафа". Пресс-служба ДП области Жетысу

В связи с этим стражи порядка обратились к казахстанцам с важным напоминанием:

"Социальные сети не являются пространством, свободным от требований закона. Публичные прямые эфиры предполагают соблюдение общепринятых норм поведения, а использование нецензурной лексики при наличии предусмотренных законом оснований повлечет административную ответственность".

19 сентября 2026 года стало известно, что мат в прямом эфире TikTok обернулся штрафом для жительницы Кызылорды.