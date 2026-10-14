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Общество

К чему может привести ограничение доступа к соцсетям для детей до 16 лет

Социальные сети, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 14:20 Фото: unsplash
Руководитель отдела по связям с общественностью и работе с молодежью ЮНИСЕФ в Казахстане Эльвира Яушева на Astana Media Week рассказала о возможных негативных последствиях в случае введения ограничений на доступ к социальным сетям для детей младше 16 лет, передает корреспондент Zakon.kz.

Эльвира Яушева отметила, что в ЮНИСЕФ считают, что возрастные ограничения могут отсрочить встречу детей с онлайн-рисками и поддержать родителей в установлении приемлемых и понятных правил, как пользоваться социальными сетями.

"Есть в том числе и риски. Есть практика некоторых стран, где уже ввели данные ограничения. Есть такие риски, как использование чужих документов детьми (при регистрации в соцсетях – Прим. ред.). Есть риск, что это затруднит доступ к общению, к полезной информации, особенно, это касается детей, которые находятся в уязвимом положении. Также нужно учитывать аспект, какое количество персональной информации будет собираться при возрастных ограничениях и как она будет храниться, распространяться и использоваться. И самое страшное, что может произойти – дети могут уходить в менее безопасные платформы", – пояснила она.

Ранее вице-министр культуры и информации Канат Искаков рассказал, что планируется сделать в части ограничения доступа детям до 16 лет к социальным сетям.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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