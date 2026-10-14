К чему может привести ограничение доступа к соцсетям для детей до 16 лет

Руководитель отдела по связям с общественностью и работе с молодежью ЮНИСЕФ в Казахстане Эльвира Яушева на Astana Media Week рассказала о возможных негативных последствиях в случае введения ограничений на доступ к социальным сетям для детей младше 16 лет, передает корреспондент Zakon.kz.

Эльвира Яушева отметила, что в ЮНИСЕФ считают, что возрастные ограничения могут отсрочить встречу детей с онлайн-рисками и поддержать родителей в установлении приемлемых и понятных правил, как пользоваться социальными сетями.

"Есть в том числе и риски. Есть практика некоторых стран, где уже ввели данные ограничения. Есть такие риски, как использование чужих документов детьми (при регистрации в соцсетях – Прим. ред.). Есть риск, что это затруднит доступ к общению, к полезной информации, особенно, это касается детей, которые находятся в уязвимом положении. Также нужно учитывать аспект, какое количество персональной информации будет собираться при возрастных ограничениях и как она будет храниться, распространяться и использоваться. И самое страшное, что может произойти – дети могут уходить в менее безопасные платформы", – пояснила она.

Ранее вице-министр культуры и информации Канат Искаков рассказал, что планируется сделать в части ограничения доступа детям до 16 лет к социальным сетям.