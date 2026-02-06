Ограничение доступа детей к соцсетям: стало известно, когда законопроект внесут в Парламент

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов в кулуарах Сената 6 февраля 2026 года высказался о возможности ограничения доступа к социальным сетям для подростков и детей в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, рассматривается ли запрет на регистрацию в соцсетях для детей и подростков, или будет только ограничиваться доступ к ним. Они также спросили, потеряют ли дети и подростки после введения ограничения доступ к старым аккаунтам.

"Это не будет распространяться на уже зарегистрированные аккаунты, а только при создании новых аккаунтов, при их верификации будут вводиться ограничения. Но очень важный момент, коллеги, это такой краеугольный камень. Это сейчас обсуждение. То есть мы сейчас обсуждаем, идет процесс в законотворческой деятельности: начинаем обсуждать эти меры с государственными органами, то есть сейчас пока говорить рано о том, как это будет выглядеть точно", – пояснил Евгений Кочетов.

При этом он добавил, что в мире такая норма повсеместно рассматривается.

"Буквально позавчера премьер-министр Испании на World Government Summit в Дубае говорил о том, что сейчас их страна будет перезагружать в целом всю информационную политику в отношении детей. То есть там будут вводиться ограничения. А Испания и испаноговорящие страны – это огромный пласт всех онлайн-платформ мира. Подобные ограничения мы видели уже в высшем законодательном органе Франции обсуждаются. Они об этом тоже говорят. И это помимо той Австралии, о которой мы с вами разговаривали еще месяц назад. То есть тенденция к ограничению детей она прямо на лицо. Он у нас стоит в плане законопроектных работ. Насколько я помню, в конце этого года мы должны начать обсуждение уже с Парламентом", – резюмировал Кочетов.

27 января 2026 года министр просвещения Жулдыз Сулейменова также прокомментировала предложение по ограничению доступа детей до 14 лет к социальным сетям.

