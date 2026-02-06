#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Общество

Ограничение доступа детей к соцсетям: стало известно, когда законопроект внесут в Парламент

Социальные сети, фейсбук, facebook, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 13:07 Фото: pexels
Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов в кулуарах Сената 6 февраля 2026 года высказался о возможности ограничения доступа к социальным сетям для подростков и детей в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, рассматривается ли запрет на регистрацию в соцсетях для детей и подростков, или будет только ограничиваться доступ к ним. Они также спросили, потеряют ли дети и подростки после введения ограничения доступ к старым аккаунтам.

"Это не будет распространяться на уже зарегистрированные аккаунты, а только при создании новых аккаунтов, при их верификации будут вводиться ограничения. Но очень важный момент, коллеги, это такой краеугольный камень. Это сейчас обсуждение. То есть мы сейчас обсуждаем, идет процесс в законотворческой деятельности: начинаем обсуждать эти меры с государственными органами, то есть сейчас пока говорить рано о том, как это будет выглядеть точно", – пояснил Евгений Кочетов.

При этом он добавил, что в мире такая норма повсеместно рассматривается.

"Буквально позавчера премьер-министр Испании на World Government Summit в Дубае говорил о том, что сейчас их страна будет перезагружать в целом всю информационную политику в отношении детей. То есть там будут вводиться ограничения. А Испания и испаноговорящие страны – это огромный пласт всех онлайн-платформ мира. Подобные ограничения мы видели уже в высшем законодательном органе Франции обсуждаются. Они об этом тоже говорят. И это помимо той Австралии, о которой мы с вами разговаривали еще месяц назад. То есть тенденция к ограничению детей она прямо на лицо. Он у нас стоит в плане законопроектных работ. Насколько я помню, в конце этого года мы должны начать обсуждение уже с Парламентом", – резюмировал Кочетов.

27 января 2026 года министр просвещения Жулдыз Сулейменова также прокомментировала предложение по ограничению доступа детей до 14 лет к социальным сетям.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Миллиарды тенге будут направлять на поддержку креативной индустрии
14:46, Сегодня
Миллиарды тенге будут направлять на поддержку креативной индустрии
Могут ли в Казахстане запретить песни о краже невест, рассказали в МКИ
11:35, Сегодня
Могут ли в Казахстане запретить песни о краже невест, рассказали в МКИ
Порядок организации концертов зарубежных певцов пересмотрят в Казахстане
12:03, Сегодня
Порядок организации концертов зарубежных певцов пересмотрят в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топовый борец из Казахстана проиграл в первой же схватке Zagreb Open
15:18, Сегодня
Топовый борец из Казахстана проиграл в первой же схватке Zagreb Open
В Казахстане в 2026 году запланировано строительство 121 спортивного объекта
15:17, Сегодня
В Казахстане в 2026 году запланировано строительство 121 спортивного объекта
"Он не считается легионером": российское СМИ сделало заявление в адрес Нуралы Алипа
15:14, Сегодня
"Он не считается легионером": российское СМИ сделало заявление в адрес Нуралы Алипа
Велокоманда "Астана" не заявила ни одного казахстанца на две гонки в Омане
14:58, Сегодня
Велокоманда "Астана" не заявила ни одного казахстанца на две гонки в Омане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: