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Общество

Как устроена защита атомного реактора: четыре барьера безопасности

АЭС, безопасность, уровни, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 12:58 Фото: сгенерировано при помощи ИИ / ChatGPT
Атомный реактор не защищает одно устройство или толстая стена. В современных проектах предусмотрено несколько уровней защиты: от керамической структуры таблеток ядерного топлива до герметичной оболочки здания.

Как они работают, зачем охлаждать реактор после остановки и что предусмотрено на случай аварии, объясняет ведущий инженер ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Мади Азбергенов.

Один из основных принципов ядерной безопасности – глубокоэшелонированная защита. Если возникает нештатная ситуация, другие системы и инженерные решения должны помогать удерживать радиоактивные вещества внутри предусмотренных проектом границ и ограничивать последствия возможной аварии.

В реакторах ВВЭР-1200 предусмотрены четыре последовательных физических барьера.

Первый – топливная матрица, то есть само ядерное топливо. Оно изготовлено в виде небольших керамических таблеток на основе диоксида урана. Их структура удерживает значительную часть радиоактивных продуктов, образующихся при работе реактора.

Второй – металлическая оболочка топливных элементов. Таблетки находятся внутри герметичных трубок, которые называют тепловыделяющими элементами, или "твэлами". Пока оболочка сохраняет целостность, она препятствует попаданию продуктов деления в теплоноситель.

Третий – первый контур реактора. Это герметичная система из корпуса реактора, трубопроводов и другого оборудования, по которому циркулирует вода под давлением. Она отводит тепло от ядерного топлива и удерживает радиоактивные вещества внутри технологической системы.

Четвертый – защитная оболочка здания. Она предназначена для локализации и ограничения выхода радиоактивных веществ в окружающую среду при предусмотренных проектом аварийных ситуациях. В ВВЭР-1200 используется двойная защитная оболочка, обеспечивающая дополнительный уровень защиты.

Почему остановленный реактор все еще нужно охлаждать

Если параметры работы реактора выходят за установленные пределы нормальной эксплуатации, автоматика подает команду на его остановку. Однако остановка не означает, что топливо сразу перестает выделять тепло.

После прекращения цепной реакции сохраняется остаточное тепловыделение, необходимо продолжать отводить тепло и поддерживать безопасное состояние реакторной установки.

Для этого применяются активные и пассивные системы безопасности. Активные используют оборудование, например насосы, и в зависимости от конструкции могут требовать электропитание. Их надежность повышают за счет резервирования и разделения оборудования.

Пассивные системы используют естественные физические процессы, например, движение воды за счет разницы температур и плотности или действия силы тяжести. При предусмотренных проектом условиях они способны выполнять отдельные функции безопасности без постоянного участия оператора. К примеру, в ВВЭР-1200 предусмотрена система пассивного отвода тепла через парогенераторы.

Что предусмотрено на случай аварии

В проектах ВВЭР-1200 предусмотрено специальное устройство на случай гипотетической аварии, сопровождающейся расплавлением топлива и нарушением целостности корпуса реактора, – "ловушка расплава". Ее задача – принять и удержать расплавленные материалы и создать условия для их охлаждения, чтобы ограничить развитие аварийного процесса. Это дополнительное решение, предназначенное для определенного, крайне тяжелого сценария.

Даже сложные инженерные системы не работают отдельно от людей и организации эксплуатации. Именно поэтому в отчете по обоснованию безопасности описаны все системы станции, возможные нарушения их работы, реакция автоматики на отклонения, способы отвода остаточного тепла и меры, предусмотренные для ограничения последствий возможной аварии.

Для Казахстана, готовящегося к реализации проекта первой АЭС "Балхаш", понимание этих принципов особенно важно. Безопасность атомной станции закладывается на этапе проектирования и обеспечивается на протяжении всего жизненного цикла объекта.

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Айсулу Омарова
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